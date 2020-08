League of Legends World Championship 2020 : rendez-vous à Shanghai fin septembre

Si nombre d'événements, notamment sportifs, ne peuvent reprendre à cause de la pandémie de Covid-19, au moins une ligue de eSport semble faire de la résistance. Il s'agit de League of Legends. Riot Games vient d'annoncer les dates du World Championship 2020.

Au moins une ligue majeure de eSport est déterminée à avancer malgré la pandémie de Covid-19 qui sévit encore sur la planète. Riot Games vient d’annoncer que les League of Legends World Championship 2020 se tiendront à Shanghai entre le 25 septembre et le 31 octobre, avec des finales qui auront lieu dans le tout nouveau Pudong Soccer Stadium. Le studio promet des mesures de sécurité mais l’on s’inquiète déjà de leur efficacité.

Riot Games organisera les League of Legends Worlds 2020 à Shanghai fin septembre

Riot est convaincu qu’organiser tout le tournoi à Shanghai plutôt que dans diverses villes permettra de “réduire les voyages” et aider “à contrôler l’environnement du show”. Le studio annonce aussi que les premiers tours se dérouleront sans public et que le nombre de spectateurs pour les finales dépendra des “directives locales”. Riot Games n’a pas communiqué sur la date d’ouverture de la billetterie ni donné de précisions quant aux mesures de protection mais nous devrions avoir davantage de détails dans les semaines à venir.

alors que la pandémie sévit toujours

Riot Games suit en tous les cas les règles des sports conventionnels, id est limiter les voyages et les spectateurs pour limiter les risques d’infections. Mais de fait, il s’exposer aux mêmes soucis. Bien qu’une seule et une unique ville fasse assurément limiter les voyages, cela ne les élimine pas, les équipes devront tout de même voyager pour venir participer. Nulle mention non plus concernant une éventuelle mise en place d’une “bulle” dans laquelle évolueraient les équipes ni la fréquence des tests pour le Covid-19 ou le protocole en cas de dépistage positif.

Tout ceci, évidemment, si les équipes et les joueurs sont prêts à participer. Difficile d’imaginer la tenue d’un tournoi si les participants décident de ne pas prendre le risque de venir. Toujours est-il que Riot Games prépare déjà un retour un à la normale pour 2021. La Chine devrait accueillir une tournée sur plusieurs villes en 2021 et le studio pense à l’Amérique du Nord pour organiser le tournoi 2022.