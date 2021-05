League of Legends : la série animée Arcane de Fortiche Productions sera diffusée sur Netflix

La plateforme américaine Netflix se chargera de diffuser League of Legends : Arcane à l'automne prochain.

Dévoilée en 2019 pour une sortie en 2020, la série animée League of Legends : Arcane produite par les Français de Fortiche Productions avec le financement de Riot Games avait finalement été repoussée à plusieurs reprises en raison de la pandémie mondiale de coronavirus. Si les plannings de nombreuses sociétés de production sont encore chamboulées, notamment du côté de l’industrie du cinéma, l’arrivée du célèbre MOBA sur le petit écran est enfin datée. Prévue pour cet automne dans le monde entier sur Netflix, l’histoire suit les origines de deux champions iconiques de LoL, et le pouvoir qui les sépare, au cœur de la région utopique de Piltover et des bas-fonds opprimés de Zaun.

Arcane arrive. Suivez toute l'action sur @NetflixFR cet automne ! — League of Legends FR (@LoL_France) May 3, 2021

Un trailer pour League of Legends : Arcane

“Arcane a été créé comme une lettre d’amour à nos joueurs et nos fans, qui nous réclament toujours plus d’expériences cinématographiques pour les mener au plus profond de notre univers et de nos champions de League of Legends“, déclare Shauna Spenley, directrice de la division Entertainment chez Riot Games. “Netflix, grâce à son incroyable marque internationale et son goût pour les produits de qualité, est le partenaire idéal pour nous aider à apporter Arcane à nos joueurs et ce, dans le monde entier.”

Dominique Bazay, directrice de l’animation originale pour Netflix, rajoute : “League of Legends a su réunir une large communauté de fans à travers le monde, et nous sommes excités à l’idée d’être le réceptacle de la toute première série télévisée dans cet univers. Arcane promet une aventure visuellement spectaculaire qui ne manquera pas de scotcher les spectateurs à leur siège.“