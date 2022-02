League of Legends : Hextech Mayhem, le jeu est disponible sur Netflix

League of Legends : Hextech Mayhem est disponible. Un jeu mobile supplémentaire au catalogue de Netflix.

Vous vous souvenez peut-être que l’année dernière, Netflix avait annoncé son intention de se lancer sur le marché du jeu vidéo. Ces jeux seraient alors disponibles aux abonnés Netflix sans surcoût. Et l’un de ces jeux n’est autre que Hextech Mayhem, un titre dérivé de League of Legends. Le jeu est aujourd’hui disponible au téléchargement.

League of Legends : Hextech Mayhem est disponible

Contrairement à la version PC de League of Legends ou Wildrift, la version dédiée aux appareils mobiles, Hextech Mayhem n’est pas un MOBA. C’est même tout autre chose. Hextech Mayhem est un jeu de type runner. Vous incarnez Ziggs, l’un des champions de League of Champions, et vous devez allumer des bombes, désarmer des ennemis et éviter des obstacles tout au long du niveau, tout en essayant de rester dans le rythme. Voilà qui promet !

Un jeu mobile supplémentaire au catalogue de Netflix

Netflix et Riot ont noué un partenariat il y a quelque temps. Cela a permis au géant de la sVoD de développer la série TV animée dans l’univers de League of Legends baptisée Arcane pour sa plate-forme. Les critiques furent très bonnes et la qualité au rendez-vous, il faut le reconnaître. Assez logiquement, une deuxième saison avait donc été confirmée. Cela étant dit, nul ne sait quand celle-ci sera disponible pour les fans.

Et quand on sait que, selon plusieurs rapports, il a fallu environ six ans pour mettre au point cette première saison, il se pourrait qu’il faille attendre assez longtemps, peut-être pas six ans, certes, pour profiter de cette prochaine saison. D’ici là, pour celles et ceux qui seraient curieux de découvrir cette nouvelle création, direction l’Apple App Store ou le Google Play Store pour télécharger Hextech Mayhem. Mais n’oubliez pas, vous devez être abonné(e) à Netflix pour pouvoir y jouer.