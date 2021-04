League of Legends Cinematic Universe : Riot Games a des plans pour amener le MOBA dans le monde du cinéma et de la télévision

Riot Games va développer un League of Legends Cinematic Universe.

Selon plusieurs offres d’emploi de Riot Games publiées au début du mois, les développeurs de League of Legends cherchent à se lancer sur le grand et le petit écran. L’éditeur américain est actuellement à la recherche de deux rôles clés pour lancer son “univers cinématographique” à la sauce Marvel, à savoir un responsable mondial pour les films et un responsable mondial pour la télévision avec plus de huit ans d’expérience dans l’industrie du divertissement et ayant une accointance dans les genres de la science-fiction et du fantastique. Basés dans les locaux de Riot à Los Angeles, ils cohabiteront avec le département d’animation qui prépare la future série animée Arcane.

Global Head of Live Action TV : “Vous dirigerez l’équipe de développement de la création télévisuelle et tous les travaux liés au développement de séries scénarisées pour l’univers cinématographique de League of Legends et les nouvelles franchises. Vous identifierez, rechercherez et piloterez les créations de l’idée à la livraison. Vous fournirez des conseils créatifs et des commentaires aux showrunners sur les plans, les scripts et les coupes. Vous entretenez des relations étroites au sein de l’industrie et vous connaissez bien les meilleurs artistes – écrivains, réalisateurs, producteurs et acteurs. Vous utiliserez vos connaissances approfondies de la programmation et du paysage télévisuel pour identifier et cultiver des partenariats fructueux avec des partenaires de distribution sur la production et la sortie de nos séries. Vous travaillerez avec un large groupe de partenaires, y compris le développement de la franchise Riot, les équipes de développement de jeux, l’eSport, et les leaders créatifs au sein et en dehors de l’Entertainment pour développer la propriété intellectuelle de Riot pour la télévision“

Global Head of Live Action Film : “Vous dirigerez l’équipe de développement créatif des films et tous les travaux liés au développement de longs métrages pour l’univers cinématographique de League of Legends et les nouvelles franchises. Vous identifierez, rechercherez et piloterez les créations de l’idée à la livraison. Vous fournirez des conseils créatifs et des commentaires aux cinéastes sur les plans, les scripts et les coupes. Vous entretenez des relations étroites au sein de l’industrie et vous connaissez bien les meilleurs artistes – écrivains, réalisateurs, producteurs et acteurs. Vous utiliserez vos connaissances approfondies de la programmation et du paysage télévisuel pour identifier et cultiver des partenariats fructueux avec des partenaires de distribution sur la production et la sortie de nos films. Vous travaillerez avec un large groupe de partenaires, y compris le développement de la franchise Riot, les équipes de développement de jeux, l’eSport, et les leaders créatifs au sein et en dehors de l’Entertainment pour développer la propriété intellectuelle de Riot pour le cinéma“

Riot Games, bien plus qu’un éditeur de jeux vidéo

Après avoir déployé des efforts considérables en tant que label musical, en créant notamment un groupe de K-Pop à succès, Riot Games prépare doucement mais surement sa transformation pour devenir une référence dans le divertissement. D’ailleurs, à mesure que League of Legends se développe, la franchise s’étend avec de nouveaux genres comme le RPG et le MMO. L’ambition de Riot est sans limite surtout avec l’aide de Tencent.