Le Xiaomi Mi Band 7 pourrait être doté d’un écran plus grand always-on

Quand on pense aux wearables, nombreux sont ceux à penser d’abord et avant tout aux Apple Watch et autres Samsung Galaxy Watch. Pourtant, il y a bien d’autres marques et d’autres modèles très intéressants sur ce marché. C’est le cas, par exemple, de la gamme Xiaomi Mi Band, un bracelet très sous-estimé, parce qu’il est incroyablement fonctionnel d’une part et aussi très abordable, d’autre part. Que nous réserver le Mi Band 7 ?

Le Xiaomi Mi Band 7 serait équipé d’un plus grand écran always-on

Pour celles et ceux qui ne veulent pas dépenser des centaines de dollars dans une Apple Watch ou une Samsung Galaxy Watch, vous pourriez être intéressé(e) par le futur Xiaomi Mi Band 7. Grâce à de nouvelles informations partagées par Magical Unicorn, l’on croit aujourd’hui connaître un certain nombre de détails concernant cet appareil.

Et il semblerait qu’il faille s’attendre à quelques changements. Le bracelet serait par exemple en effet équipé d’un écran plus grand que celui de son prédécesseur et ce dernier disposerait de la fonctionnalité always-on. D’après le rapport qui nous intéresse aujourd’hui, l’écran du Mi Band 7 verrait aussi sa définition passer de 152 x 486 dans le précédent modèle à 192 x 490 pixels.

De nouvelles fonctionnalités sont aussi à prévoir

Il y aurait aussi au moins sept cadrans différents parmi lesquels choisir et de nouvelles fonctionnalités pourraient faire leur apparition, comme un mot de passe pour une sécurité améliorée. Xiaomi pourrait aussi réintégrer la fonctionnalité de réveil intelligent qui permet au bracelet de calculer le meilleur moment de vous réveiller, dans un délai de 30 minutes maximum avant l’heure que vous avez définie.

Nul ne sait, à l’heure actuelle, quand Xiaomi décidera d’officialiser ce nouveau bracelet, mais il ne fait aucun doute que le rapport qualité/prix devrait, une fois encore, être très intéressant. Nous ne manquerons pas de tout vous dire du Mi Band 7 lors de son annonce officielle. Patience.