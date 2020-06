Le Xiaomi Mi Band 5 arrive avec un écran plus grand

Le wearable a le vent en poupe, notamment parce qu'il permet aux utilisateurs d'en savoir un peu plus sur leur état de santé et de forme générale. Les appareils sont discrets et sont utiles 24h/24. Aujourd'hui, Xiaomi dévoile une nouvelle référence.

La plupart des produits de la grande famille des wearables ne coûtent pas très cher mais il est tout à fait compréhensible que certains n’aient pas envie de dépenser cent ou deux cents euros dans un appareil. C’est sur cet aspect que Xiaomi tire son épingle du jeu. L’entreprise chinoise connait un franc succès avec ses bracelets Mi Band grâce un rapport qualité/prix très intéressant. Et la marque pourrait récidiver avec son Xiaomi Mi Band 5.

Xiaomi officialise son bracelet fitness Mi Band 5

En vérité, si vous cherchez un nouveau bracelet de suivi de votre activité, vous pourriez être très intéressé(e) d’apprendre que Xiaomi vient d’officialiser son dernier-né dans la grande famille Mi Band. Il s’agit du Xiaomi Mi Band 5. L’un des grands changements par rapport à son prédécesseur, c’est l’augmentation de la taille de l’écran. Ainsi, en lieu et place d’une diagonale de 0,95 pouce, celle-ci passe désormais à 1,1 pouce. Cela ne semble pas énorme sur le papier mais à l’usage cette différence devrait se faire clairement sentir.

Digne de ses prédécesseurs, très complet et très peu cher

Outre cette augmentation de la taille d’écran, il faut aussi savoir que les capteurs de ce Mi Band 5 restent les mêmes que ceux de ses prédécesseurs, ce qui n’est pas nécessairement une mauvaise chose. On retrouve ainsi un accéléromètre, un cardiofréquencemètre, un baromètre et un gyroscope. Si les composants hardware restent assez standard, Xiaomi a mis à jour son logiciel en y intégrant des “modes professionnels”. Selon l’entreprise, ceux-ci permettent d’obtenir davantage de données et des suivis plus précis, comme le fait de pouvoir détecter les cinq types de nage pour pouvoir mieux suivre vos séances de natation. En terme de tarif, sachez que ce Xiaomi Mi Band 5 sera vendu 189 yuans, soit 23,60€ conversion faite. Ce qui ferait de ce Mi Band 5 l’un des trackers de fitness les plus complets et les moins chers du marché.