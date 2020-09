Le Xbox Remote Play désormais disponible sur Android

Le jeu vidéo a beaucoup évolué ces derniers temps. D'une consommation locale, nous sommes passés à du jeu en ligne et aujourd'hui, nous commençons à jouer en streaming. Microsoft vous simplifie désormais encore la vie.

Avez-vous envie de jouer à vos jeux Xbox préférés sur votre appareil mobile ? Oui ? Alors, vous serez certainement ravi(e) d’apprendre que Microsoft vient de rendre son application de jeu à distance disponible à tous les utilisateurs Android. Jusqu’à présent, l’application en question n’était disponible que pour les Insiders. Il semblerait que l’ensemble soit aujourd’hui suffisamment mature pour être proposé à tout un chacun.

Le Xbox Remote Play désormais disponible pour tous sur Android

Avant tout, on rappellera que cette application ne doit pas être confondue avec le service de streaming de jeux vidéo Microsoft xCloud. Il s’agit là, à la manière d’un Steam Link ou d’un Sony Remote Play, de pouvoir jouer à vos propres jeux, installés sur votre console Xbox, directement sur votre appareil mobile. Cela signifie que vous ne pouvez jouer ainsi qu’aux jeux que vous possédez, et qui sont installés sur votre console Xbox.

Rien à voir donc avec le service Xbox Game Pass Ultimate qui a été lancé en grande pompe il y a peu de temps. Avec le Xbox Game Pass Ultimate, les utilisateurs Android peuvent streamer des jeux directement depuis le cloud et choisir parmi un vaste catalogue de titres sélectionnés par Microsoft. Cependant, contrairement à ce Xbox Game Pass Ultimate, l’application Xbox et le service de jeu à distance sont totalement gratuits. Pour en profiter, il vous suffit de disposer d’une console Xbox, d’un appareil Android compatible, d’une manette, d’une bonne connexion et vous êtes prêt(e) à jouer n’importe où !

Une application cela dit toujours en bêta

À noter, malgré le fait que l’application soit maintenant disponible à tous, elle reste estampillée bêta. Comprenez par là qu’il peut subsister des bugs plus ou moins fâcheux. Toujours est-il que si vous souhaitez découvrir de quoi il retourne par vous-même, direction la page de l’application sur le Google Play Store pour la télécharger et l’installer. À vous de jouer !