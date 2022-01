Le Wi-Fi 7 pourrait permettre d’atteindre les 40 Gbps

Le Wi-Fi 7 laisse rêveur avec son débit de 40 Gbps. Une démonstration impressionnante de la part de MediaTek.

Saviez-vous qu’il existe plusieurs versions du Wi-Fi ? Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, oui, il existe bel et bien plusieurs implémentations de ce protocole sans fil. Le simple fait d’avoir un appareil compatible Wi-Fi ne signifie pas qu’il bénéficie du même Wi-Fi que sur un autre appareil. Et les versions les plus récentes, comme le Wi-Fi 6, permettent d’atteindre des vitesses de transfert bien plus élevées que les précédentes.

Le Wi-Fi 7 laisse rêveur avec son débit de 40 Gbps

Ceci étant dit, il semblerait que la prochaine génération, qui sera très logiquement baptisée Wi-Fi 7, puisse être vraiment très intéressante. En effet, une récente expérimentation menée par MediaTek pour justement démontrer tout le potentiel de cette nouvelle version qui, selon la Wi-Fi Alliance, peut permettre d’atteindre un débit de 40 Gbps, a de quoi laisser rêveur.

Une démonstration impressionnante de la part de MediaTek

Pour replacer les choses dans leur contexte, le Wi-Fi 6, qui est la version actuelle, permet d’atteindre un débit maximum de 9,6 Gbps, ce qui, il faut bien l’admettre, est déjà très rapide, mais si l’on peut vraiment obtenir 40 Gbps avec le Wi-Fi 7, voilà qui viendra ouvrir encore davantage de portes. En effet, 40 Gbps représente un débit assez proche de ce que l’on peut obtenir avec une connexion filaire comme le Thunderbolt 3. Si le Wi-Fi 7 peut atteindre ces vitesses, nous pourrions alors avoir davantage de périphériques sans fil qui fonctionneraient comme s’ils avaient un câble pour leur connexion, et ce, sans constater le moindre lag.

Selon MediaTek, le Wi-Fi 7 devrait arriver sur le marché dans le courant de l’année 2023. Avant d’imaginer avoir un tel débit chez vous, rappelez-vous que les vitesses sont affectées par un certain nombre d’autres facteurs, le plus limitant étant certainement le débit de votre connexion internet en lui-même. Si vous êtes limité(e) par votre opérateur à 1 Gbps, vous n’aurez pas 40 Gbps comme par magie.