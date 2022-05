Le VRR est disponible sur PlayStation 5, comment en profiter

La PlayStation 5 est compatible avec le VRR. Enfin, diront certains. Pour en profiter, il faut cependant remplir certaines conditions. Voici tout ce qu'il faut savoir.

Depuis quelque temps, la PlayStation 5 prend en charge le taux de rafraîchissement variable (VRR). Le VRR est un paramètre vidéo permettant d’ajuster dynamiquement le taux de rafraîchissement de votre téléviseur ou moniteur pour aux FPS d’un jeu. Cela permet d’éviter des soucis graphiques comme les chutes de FPS, les accrocs et autres artefacts qui surviennent lorsque le taux de rafraîchissement de l’écran ne correspond pas à celui des FPS du jeu.

Les prérequis pour profiter du VRR sur la PlayStation 5

Le VRR est une fonctionnalité fort sympathique, mais il y a certains prérequis pour pouvoir l’utiliser sur PS5. Tout d’abord, il vous faudra une PS5 et un jeu compatibles. À l’heure d’écrire ces lignes, seuls trois jeux le sont : Marvel’s Spider-Man : Miles Morales, Marvel’s Spider-Man Remastered et Ratchet and Clank : Rift Apart. D’autres viendront évidemment grossir cette liste, mais tous les titres PS5 ne pourront y avoir droit dans la mesure où le VRR ne fonctionne qu’avec les jeux offrant entre 60 et 120 FPS. Les jeux offrant seulement 30 ou 48 FPS en sont donc privés.

Ensuite, il faut aussi un téléviseur ou un moniteur qui prend en charge les taux de rafraîchissement élevés et la technologie VRR de la PS5. Il y a de nombreux formats de VRR aujourd’hui, comme NVIDIA G-Sync, AMD FreeSync, mais la PS5 utilise le VRR via HDMI 2.1. Le HDMI 2.1 est une version récente du stantard HDMI présent aujourd’hui sur la plupart des TV. Elle permet de profiter de fonctionnalités comme le VRR, les taux de rafraîchissement élevés et même la 8K. De fait, il vous faut donc un écran avec HDMI 2.1 pour profiter du VRR de la PS5. Vous aurez aussi besoin d’un câble HDMI 2.1. Celui livré avec la PS5 fait parfaitement l’affaire.

Le HDMI 2.1 fut introduit en 2021 et les TV et moniteurs récents ont au moins un port HDMI 2.1. Malheureusement, tous les ports HDMI 2.1 ne prennent pas en charge les mêmes fonctionnalités. Ainsi, certains écrans peuvent avoir des ports HDMI 2.1 et ne pas supporter le VRR (ou l’ARC ou d’autres avantages HDMI 2.1) même si vous vous avez l’équipement adéquat et que vous jouez à des jeux compatibles.

Fort heureusement, il est facile de savoir si l’écran prend en charge la fonctionnalité en se rendant dasn les paramètres de la console.

Comment activer le VRR sur PlayStation 5

Appuyez sur le bouton PS de votre manette pour ouvrir l’écran Home.

Faites défiler sélectionnez Paramètres > Écran et Vidéo > Sortie Vidéo.

Faites défiler jusqu’à l’option VRR et sélectionnez Automatique dans le menu déroulant.

Si votre TV est compatible VRR, le paramètre va s’activer et vous pouvez sortir des paramètres. Lancez un jeu compatible et vous devriez constater un jeu plus fluide. Si votre TV n’est pas compatible, vous verrez apparaître un message vous en informant.

Si vous ne voyez pas l’option VRR du tout, tentez de mettre à jour le logiciel système depuis le menu Paramètres dans Système > Logiciel système > Mise à jour logiciel système. Sélectionnez Mettre à jour le logiciel de la PS5 via Internet. Attendez que cette dernière soit téléchargée puis installée et retournez dans les paramètres pour activer l’option.