Le Valve Steam Next Fest d’été démarre le 13 juin prochain

Valve annonce son prochain Steam Next Fest. Rendez-vous du 13 au 20 juin.

Steam est aujourd’hui plus qu’une simple plate-forme sur laquelle on peut jouer et acheter des jeux vidéo. Cela convient très bien aux millions de joueurs qui en profitent tous les jours. Et Valve ne manque pas d’idées pour faire évoluer cette plate-forme, principalement autour du jeu vidéo, bien évidemment. De nombreux événements sont organisés pour entretenir la popularité. Un nouveau se tiendra au milieu du mois de juin.

Alors que les fans se remettent seulement du Steam Next Fest de printemps, Valve a décidé de réorienter les débats vers le prochain rendez-vous. Il y a quelques jours, le studio américain a en effet annoncé que son prochain Next Fest, dans son itération d’été, si l’on peut dire, ouvrira ses portes le 13 juin prochain, pour les refermer le 20, avec une grosse cérémonie à 19 h.

Tout comme durant les versions passées du Next Fest, Valve promet qu’il y aura “des centaines” de démonstrations de jeux vidéo à découvrir pour les fans, ainsi que des diffusions en direct de développeurs pour découvrir certaines des équipes qui travaillent sur des titres que l’entreprise prévoit de mettre en avant.

Rendez-vous du 13 au 20 juin

Valve n’a pas communiqué de liste précise des démonstrations qui seront disponibles en juin, mais les versions précédentes de l’événement mettaient en vedette certains excellents jeux, comme Sable, Toem ou encore The Wandering Village.

Quant aux dates de l’événement, il y a de fortes chances que celui-ci chevauche un autre événement très important pour les joueurs, à savoir l’E3. L’Entertainment Software Association n’a pas encore communiqué les dates officielles de sa conférence annuelle, mais celle-ci a d’ordinaire lieu entre le début et la mi-juin. Rendez-vous donc dans quelques mois pour découvrir tout cela et faire grandir encore les listes de jeux à faire.