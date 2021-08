Le Valve Steam Deck peut aussi streamer les jeux Xbox

Si le Steam Deck de Valve est assimilé à une console portable, le studio y voit là bien plus cela. C’est un appareil portable qui peut servir bien des desseins, avec le jeu vidéo comme principale activité, bien évidemment. Et il semblerait qu’elle soit même en mesure de streamer des jeux Xbox. Pas mal, non ? Explication.

Microsoft a clairement accéléré les choses quant au streaming. C’est une bonne méthode pour toucher un public de joueurs plus large encore. En permettant aux joueurs de profiter de leurs jeux préférés sur n’importe quel appareil électronique, ou presque, il n’y a plus besoin d’acheter une console Xbox pour jouer. Les joueurs n’ont alors plus qu’à investir dans les jeux, ou un abonnement mensuel, selon leurs préférences.

Étant donné que Microsoft a déjà admis publiquement qu’il ne faisait aucun bénéfice sur les ventes de ses consoles, cette stratégie est tout à fait logique. Ceci étant dit, si vous avez l’intention de vous offrir un Steam Deck, la petite console portable de Valve, vous pourriez être intéressé(e) d’apprendre que la console est aussi tout à fait capable de streamer les jeux Xbox.

C’est tout du moins ce qu’a annoncé le grand manitou Xbox Phil Spencer sur son compte Twitter ce week-end. L’homme a pu streamer les jeux Xbox depuis xCloud directement sur le Steam Deck. Et c’est plutôt cool dans la mesure où le Steam Deck fut plutôt pensé et conçu pour jouer aux jeux du catalogue de Steam. Le fait de pouvoir profiter des jeux Xbox rend la console plus intéressante encore.

À l’heure actuelle, le Steam Deck n’est pas encore disponible au grand public mais Valve a prévu sa commercialisation pour la fin de l’année. Si vous êtes intéressé(e), n’hésitez pas à vous renseigner davantage.

Was @valvesoftware this week talking w/ Scott, Erik, Gabe about Steam Deck. After having mine most of the week I can say it's a really nice device. Games with me on the go, screen size, controls all great. Playing Halo and Age feels good, xCloud works well. Congrats SD team. pic.twitter.com/q4hWBvkk85

— Phil Spencer (@XboxP3) August 13, 2021