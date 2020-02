Le très attendu Far Cry 6 pourrait arriver en Mars 2021

Dans la grande famille du jeu vidéo, il existe de nombreuses grosses licences. Parmi celles-ci, Far Cry. Un incontournable de Ubisoft. Si vous êtes fan de la franchise, vous attendez peut-être impatient le prochain opus. Nous avons aujourd'hui une date, non officielle.

Si vous êtes fan de la série Far Cry et que vous vous demandiez quand le prochain opus pourrait être disponible, vous pourriez être intéressé(e) d’apprendre que, selon une nouvelle rumeur, il y a de grandes chances que Far Cry 6 soit disponible en Mars 2021. Encore une année complète à patienter selon cette rumeur. C’est long, effectivement, mais au moins les fans ont-ils désormais une case à cocher dans leur calendrier…

Si l’on en croit une information de Jason Schreier, de Kotaku

Ubisoft a tout récemment confirmé que cinq titres AAA arriveront entre Avril 2020 et Mars 2021. Il s’agit de Watch Dogs Legion, Gods and Monsters et Rainbow Six Quarantine. Mais quid des deux autres ? C’est précisément là qu’intervient Jason Schreier de Kotaku et sa prédiction. L’information a été publiée via un tweet en réponse directe à Ubisoft. Et si vous doutiez de sa fiabilité, sachez que l’homme a un historique plutôt précis concernant les prédictions de ce genre.

Far Cry 6 serait disponible en Mars 2021

Selon Ubisoft donc, il était fait mention de 5 jeux AAA mais seuls 3 étaient mentionnés. Jason Schreier a rapidement répondu au tweet du studio qui les deux jeux manquants étaient un nouvel opus d’Assassin’s Creed et le prochain Far Cry. Les fans qui espéraient qu’il s’agisse de Splinter Cell devront se faire une raison : ce n’est pas (encore) au programme. Le dernier jeu Far Cry date de 2018. Un nouvel opus en 2021, si nouvel opus il devait effectivement y avoir, arriverait donc 3 ans après le précédent, un délai tout à fait acceptable. Reste que, pour l’heure, rien de tout ceci n’est officiel. L’information est donc à prendre avec des pincettes, comme il convient de le faire avec n’importe quelle rumeur. Espérons simplement que le journaliste de Kotaku ait une fois encore vu juste.