Le trackpad caché sur iPhone et iPad simplifie grandement la saisie de texte

Le clavier virtuel sur iOS dispose d'un certain nombre de fonctionnalités très utiles. L'une d'entre elles est plutôt cachée, il s'agit d'un pavé tactile en bonne et due forme. Voici comment en profiter.

Le clavier sur l’iPhone et l’iPad dispose d’un certain nombre de fonctionnalités utiles, autres que les touches qui le composent, évidemment, qui viennent simplifier l’envoi de messages texte ou l’écriture d’un email : vous avez par exemple l’icône microphone pour utiliser votre voix pour saisir du texte, le bouton #images pour envoyer rapidement des GIF, et il y a même un pavé tactile (trackpad) caché dont vous ne saviez peut-être rien jusqu’à aujourd’hui.

D’ordinaire, lorsque vous saisissez un long message texte ou un email, vous laissez le doigt sur l’écran pour déplacer le curseur telle ou telle zone de texte à supprimer, réécrire ou corriger. Une bulle grossissante apparaît alors sous votre doigt, faisant grossir la taille du texte pour naviguer plus facilement entre les lettres.

Cependant, si vous trouvez qu’il est encore difficile de déplacer le curseur précisément avec vos doigts, iOS offre une autre option. Dans ce guide, nous allons vous montrer comment accéder au trackpad caché dans votre clavier, ce qui vient simplifier grandement le déplacement du curseur et l’édition de votre texte, sur iPhone comme sur iPad.

Comment déverrouiller le trackpad caché sur iPhone ou iPad

Voici comment faire apparaître le trackpad caché dans iOS :

1. N’importe où vous pouvez saisir du texte, faites apparaître le clavier et restez appuyé sur la touche espace jusqu’à ce que le clavier devienne blanc. Vous devriez ressentir un retour haptique et voir le curseur s’agrandir pendant une seconde, ce qui signifie que vous pouvez désormais utiliser le clavier comme pavé tactile.

2. Avec votre doigt toujours sur l’écran, faites-le déplacer sur le clavier entier pour déplacer le curseur, comme vous le feriez sur le trackpad de votre Mac.

3. Pour placer le curseur, relevez simplement votre doigt de l’écran. Vous pouvez alors utiliser les touches classiques, comme supprimer, pour éditer le texte. Si vous voulez encore déplacer le curseur, posez le doigt sur la touche espace et restez appuyé.

Regardez la vidéo ci-dessous pour voir la fonctionnalité en action.