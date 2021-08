Le tracker Fitbit Charge 5 est officiel, avec un nouveau design et un tarif plus élevé

Fitbit vient d'officialiser son tracker d'activité Fitbit Charge 5, un appareil très proche d'une smartwatch, orienté vers la santé.

Parmi les trackers d’activité les plus abordables de la marque Fitbit, on trouve les appareils Charge. Ceux-ci ont, pour la plupart, conservé le même design depuis de nombreuses années. Ceci étant dit, si vous aviez l’impression que cette gamme de produits commençait à se faire vieille, dans son aspect extérieur, vous pourriez être intéressé(e) d’apprendre que la marque vient de dévoiler le tout nouveau Fitbit Charge 5.

L’appareil avait fuité il y a environ une semaine, nous avions alors pu avoir un aperçu de ce tout nouveau design. Et il s’avère que les rendus qui avaient fuité étaient les bons. Ainsi, à la place d’un design plat et avec des bords très nets, Fitbit a décidé d’opter pour quelque chose de plus organique, avec des angles plus doux. L’ensemble fait un peu plus moderne, il faut bien le reconnaître.

Un appareil très proche d’une smarwatch, orienté santé

Fitbit a par ailleurs, malheureusement, augmenté le tarif de son appareil. Ainsi, au lieu d’être proposé à 150 $ comme l’était le Fitbit Charge 4 à l’époque, le Fitbit Charge 5 coûte 179,95 €. Mais cette augmentation de prix peut être facilement justifiée par l’intégration de nombreux nouveaux capteurs et autres fonctionnalités. Le Charge 5 est par exemple capable de détecter les variations de température de la peau, de relever les niveaux de SpO2, la fréquence respiratoire et il y a même un système d’ECG, potentiellement utile pour détecter les fibrillations atriales chez les utilisateurs.

Il y a aussi de nouvelles fonctionnalités logicielles, comme un “Stress Management Score”, qui vous permet de savoir s’il est temps de faire une pause pour vous relaxer, et un outil baptisé “Daily Readiness” basé sur votre activité passée, pour savoir si aujourd’hui serait une bonne journée pour se reposer du sport effectué ces derniers jours.

Le tracker Fitbit Charge 5 est d’ores-et-déjà disponible en précommande. À noter, avec toute commande, vous avez droit à six mois d’abonnement à Fitbit Premium (8,99 € mensuel). Les premières livraisons sont attendues à l’automne.