Le Tesla Cybertruck sera en vente dans le courant de l’année 2023

Le Tesla Cybertruck sera commercialisé en 2023 et la marque a encore beaucoup de surprises à dévoiler.

Tesla commencera finalement à vendre son très attendu Cybertruck dans le courant de l’année prochaine. C’est Elon Musk qui a annoncé la nouvelle durant la cérémonie d’ouverture de l’usine Giga Texas du fabricant. Pendant la présentation, le PDG a aussi montré le Cybertruck qui sera effectivement commercialisé.

Le Tesla Cybertruck sera commercialisé en 2023

Celui-ci ressemble énormément aux versions précédemment dévoilées, si ce n’est que les portes n’ont plus de poignées. Le véhicule pourra aussi savoir que vous êtes là et saura alors que c’est pour ouvrir les portes. Le milliardaire américain s’est aussi excusé pour le retard dans la commercialisation du Cybertruck, un véhicule qui fut annoncé en 2019. La fenêtre de lancement originale (et vraiment trop optimiste) était 2021, mais celui-ci fut reporté à 2022 avant, aujourd’hui, de passer à 2023.

Le constructeur fabriquera le Cybertruck dans sa Gigafactory du Texas, laquelle devrait devenir l’usine de production automobile “la plus grande” des États-Unis. Elon Musk a par ailleurs évoqué ses autres projets de Gigafactories dans le monde et comment fabriquer des véhicules près de leurs lieux de vente permet de mieux respecter l’environnement. Cette année, il sera donc question d’augmenter les volumes, à une échelle qu'”aucune entreprise n’a jamais atteinte dans l’histoire de l’humanité”, selon les propres mots d’Elon Musk. Et l’année prochaine sera aussi l’occasion de lancer “une énorme vague de nouveaux produits”.

et la marque a encore beaucoup de surprises à dévoiler

En plus du Cybertruck, l’entreprise a aussi prévu de lancer son Tesla Semi EV l’année prochaine ainsi qu’un certain nombre d’autres produits pas encore dévoilés. Le gros appareil électrique conçu pour transporter des cargaisons sur de longues distances était censé être commercialisé en 2019, mais son lancement a été reporté plusieurs fois. Le robot humanoïde Optimus devrait, quant à lui, entrer en production en 2023, selon Elon Musk, et il aura pour mission d’accomplir des tâches que les humains ne peuvent réaliser. Un autre produit à venir, un robotaxi dédié, qui devrait, lui aussi, offrir un design très futuriste. Mais avant tout cela, Tesla devrait lancer une bêta de sa Full Self-driving Technologie en Amérique du Nord. Un lancement attendu avant la fin de l’année.

Vous pouvez revoir les annonces d’Elon Musk dans la vidéo ci-dessous.