Le téléviseur Samsung 8K sans bord dévoilé avant l’heure ?

Le CES 2020 se tiendra du 7 au 10 Janvier 2020. Au menu, comme chaque année, tout ce qui se fait de mieux chez les constructeurs, et tout ce qui se remplira l'année à venir. Les téléviseurs seront, comme toujours, à la fête. Avec la 8K notamment. Et Samsung, toujours.

Samsung devrait une fois encore faire sensation au CES sur le segment des téléviseurs. Le géant sud-coréen est en effet très attendu. Selon de récentes rumeurs, il devrait dévoiler un TV 8K sans bordure. Et il semblerait que l’on ait aujourd’hui un aperçu de la bête, avant même l’ouverture du CES. L’occasion de découvrir à quoi pourrait ressembler ce téléviseur pas comme les autres.

Le téléviseur Samsung 8K sans bord se dévoile avant l’heure

C’est le site allemand 4KFilme qui a publié tout récemment ce qui seraient les premières images de ce téléviseur, un modèle qui aurait pour référence A900T ou Q950T. Si ces informations sont avérées, alors certes, ce n’est pas absolument, parfaitement sans bord mais c’en est très proche. On mieux distingue-t-on une très, très mince ligne noire entourant la dalle. Son pied, quant à lui, permettrait tout à fait d’accueillir une barre de son, pour celles et ceux qui en ont une dans leur installation, et une fixation au mur façon tableau semble tout à fait possible comme auparavant.

Une prouesse technique que l’on devrait pouvoir admirer au CES 2020

Une précédente rumeur suggérait que la production de ce modèle pourrait démarrer en Février. Le tarif de la bête n’est pas (encore) connu mais il faut s’attendre à ce que la taille minimum soit de 65 pouces, et que la facture soit donc plutôt élevée. Se pose enfin la question de l’intérêt véritable de ce genre de fonctionnalités. Un téléviseur sans aucun bord est-il vraiment utile ? Cela apporte-t-il quoi que ce soit à l’expérience pour le spectateur ? Difficile à dire. C’est en tout cas une belle démonstration technique que réaliserait là Samsung. Rendez-vous à partir de Mardi 7 Janvier pour découvrir de quoi il retourne précisément.