Le télescope TESS de la NASA a déjà identifié 2 200 exoplanètes

L'exploration spatiale a bien des aspects. L'un d'entre eux est la recherche d'exoplanètes, qu'elles puissent abriter ou non la vie. Pour ce faire, la NASA dispose d'un certain nombre d'outils.

L’agence spatiale américaine, la NASA, dispose d’un attirail très évolué, et très diversifié, pour remplir tout un tas de missions. Pour l’observation, par exemple, elle a à sa disposition des télescopes sur Terre, bien évidemment, mais aussi dans l’Espace. L’un d’entre eux est baptisé TESS. Et celui-ci fait très bien son travail, mieux qu’espéré, même.

Le télescope spatial TESS a déjà découvert plus de 2 200 exoplanètes

Le télescope spatial TESS (pour “Transiting Exoplanet Survey Satellite”) remplit pour le moment sa mission au-delà des espérances de la NASA. L’agence spatiale américaine a révélé que son appareil avait déjà permis de découvrir plus de 2 200 planètes potentielles depuis le démarrage de sa mission en 2018. Des centaines d’entre elles sont des planètes plus petites que la Terre, certaines pourraient être faites de pierre de la même manière que notre planète bleue (bien que pas nécessairement habitables).

Au-delà des espérances des équipes de la NASA

TESS devait, selon les estimations initiales des responsables du projet, découvrir environ 1 600 planètes durant ses deux premières années d’exploitation. C’est donc bien mieux ! Et certaines de ses découvertes sont pour le moins inhabituelles. La planète TOI-700 d n’est qu’à 100 années-lumière de nous. LHS 3844 b, quant à elle, est une “super-Terre chaude”, avec une orbite de seulement 11 heures. TOI 1690 b est l’une des rares survivantes d’une géante rouge qui a absorbé nombre d’autres planètes. Et TOI 849 b, de son côté, semble être une géante gazeuse qui aurait perdu son atmosphère ou n’en aurait jamais eu.

Rien ne garantit, évidemment, que chacune des planètes ainsi identifiées soit intéressante pour trouver trace de vie ou pour y habituer, par exemple. Seulement 120 planètes ont été confirmées comme prometteuses jusqu’à présent et la NASA mise sur de futurs équipements, comme le télescope spatial James Webb, pour pousser plus avant ses investigations et obtenir encore davantage de détails. Et même avec de tels outils, l’Univers est tellement vaste que les possibilités sont infinies…