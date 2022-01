Le télescope spatial James Webb de la NASA a parfaitement achevé son déploiement

Le déploiement du télescope spatial James Webb est achevé, un succès important et significatif pour la NASA.

L’agence spatiale américaine a toujours un planning de missions très fourni. Certaines sont plus impressionnantes, plus importantes, pourrait-on dire, que d’autres, c’est évident, mais chaque fois, ce sont des étapes qui comptent pour l’exploration spatiale dans son ensemble. Autant de petits pas vers une meilleure connaissance, vers de nouvelles technologies pour l’Humanité. Le télescope spatial James Webb suscitait l’intérêt ces derniers temps. Et l’agence américaine signe aujourd’hui un joli succès.

Le déploiement du télescope spatial James Webb est achevé

La NASA est plus proche que jamais de pouvoir mettre son télescope spatial James Webb en service. L’agence spatiale américaine vient en effet de déployer avec succès le miroir principal recouvert d’or, achevant par là-même tous les déploiements majeurs de cet instrument à nul autre pareil. L’équipe en charge du projet doit encore aligner les optiques du télescope en déplaçant les différents segments du miroir principal (ce qui devrait prendre environ un mois), mais c’est en tous les cas un indice fort que cet appareil à 10 milliards de dollars est en parfaite santé, si l’on peut dire.

Un succès important et significatif pour la NASA

Le télescope spatial James Webb nécessite aussi une troisième correction de sa trajectoire pour atteindre le point de Lagrange L2 entre la Terre et le Soleil. Les astronomes utilisent ce point très important pour étudier la lumière infrarouge sans interférence, ce qui pourrait leur offrir de nouvelles connaissances concernant les débuts de l’Univers, chose qui n’est pas possible avec Hubble ou tout autre équipement similaire.

Les premières images du télescope ne nous parviendront pas avant l’été et il pourrait falloir patienter plus longtemps encore avant que ces images ne soient converties en d’éventuelles découvertes riches de sens. Cela étant dit, le déploiement en lui-même est un succès important, une franche réussite. Avec le télescope spatial James Webb, c’est la première fois que la NASA parvient à déployer un observatoire complexe dans l’Espace. Cela montre que de tels projets sont tout à fait viables, même s’ils ne devraient pas se multiplier dans un futur proche.