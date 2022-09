Le télescope James Webb prend un magnifique cliché de la nébuleuse de la Tarentule

La Nébuleuse de la Tarentule par le télescope James Webb. Des clichés somptueux qui pourraient lever le voile sur la formation des étoiles.

La Nébuleuse de la Tarentule a été photographiée par plusieurs observatoires par le passé, mais de nouvelles images capturées par le télescope James Webb nous offrent aujourd’hui une vue plus claire et plus précise de cette région. Aussi connue sous le nom de 30 Doradus, la Nébuleuse de la Tarentule est la plus grosse nébuleuse connue à ce jour, ce qui en fait l’un des sujets préférés des scientifiques qui étudient la formation des étoiles.

La Nébuleuse de la Tarentule par le télescope James Webb

Les astronomes ont utilisé trois des instruments à infrarouge du télescope pour prendre ce cliché de la Nébuleuse de la Tarentule. Lorsque vu via la Caméra Proche-Infrarouge (NIRCam), on peut apercevoir les filaments, qui ont donné son nom à la nébuleuse, entourant un cluster d’énormes jeunes étoiles brillant de bleu au centre de l’image ci-dessus. Selon la NASA, des dizaines de milliers de ces jeunes étoiles n’ont jamais été observées auparavant, dissimulées qu’elles étaient dans la poussière cosmique. Les vents stellaires et les radiations de ces jeunes étoiles ont creusé le centre de la nébuleuse, laquelle est en constant changement de forme. Les filaments les entourant cachent encore davantage de protoétoiles, celles-ci émergeront pour rejoindre les autres étoiles au centre en éloignant le gaz et la poussière de notre vue.

Des clichés somptueux qui pourraient lever le voile sur la formation des étoiles

Le Spectrographe Proche-Infrarouge du télescope James Webb a même observé l’une de ces étoiles qui commence à émerger derrière la poussière. La NASA explique que l’activité de l’étoile ne serait pas, autrement, révélée sans le spectre haute-résolution sur les longues d’onde infrarouge du télescope. Les astronomes ont aussi utilisé l’Instrument Mi-Infrarouge (MIRI) pour voir la nébuleuse sur des longues d’onde infrarouge plus longues et capturer une image quelque peu différente de celle prise par la NIRCam. Cette fois, les jeunes étoiles au centre de la nébuleuse se fondent dans l’arrière-plan, tandis que les gaz plus froids et la poussière les entourant brillent et sautent à nos yeux, comme vous pouvez le voir ci-dessous.

Comme la NASA l’explique, la Nébuleuse de la Tarentule est d’un intérêt particulier pour les scientifiques qui étudient la formation des étoiles, parce qu’elle dispose d’une composition chimique similaire aux nébuleuses qui ont existé lorsque l’univers n’avait que quelques milliards d’années d’existence et que la formation d’étoiles était à son paroxysme. Dans notre propre galaxie, il n’y a aucune région produisant de nouvelles étoiles à un tel rythme. De plus, ces régions dans la Voie Lactée ont une composition différente. En pointant le télescope sur la Nébuleuse de la Tarentule, les scientifiques ont désormais des images à comparer aux nombreuses observations de galaxies bien plus lointaines, ce qui pourrait aider à mieux comprendre les premiers jours de notre univers.