Le tarif du prochain iPad Air pourrait être très intéressant

Si les produits Apple sont des produits vendus relativement cher, ces dernières années, la firme de Cupertino propose des variantes plus abordables, notamment sur l'iPhone, avec la gamme SE. Fera-t-elle de même avec l'iPad Air ?

Année après année, les tarifs des produits Apple n’ont eu de cesse d’augmenter, ou, parfois, il faut le reconnaître, de ne pas augmenter. Cela étant dit, il pourrait y avoir une bonne nouvelle sur ce point, si l’on en croit un rapport de DigiTimes. Il semblerait en effet que Apple ait décidé de mettre en place la même stratégie que celle de son iPhone SE sur son prochain iPad Air.

Vers un iPad Air au tarif très intéressant ?

Selon le rapport du quotidien taïwanais, “les prospects pour de nouveaux iPad 10,8 pouces sont aussi très encourageants dans la mesure où la nouvelle gamme, qui dispose de CPU hautes performances, sera disponible à des tarifs plus abordables, ont indiqué plusieurs sources”. Difficile de dire à quel point ces tablettes seront “plus abordables” mais pour l’heure, l’iPad le moins cher que l’on peut trouver chez Apple et l’iPad “classique”, à partir de 389€.

Pour l’iPad Air, le modèle de base, avec 64 Go de stockage, démarre à 569€. Nul ne sait si ce modèle plus abordable fait référence à l’iPad Air actuel ou à l’iPad dans son ensemble, auquel cas, effectivement, la facture pourrait effectivement être très légère. Toujours est-il que, dans un cas comme dans l’autre, voilà qui serait une très bonne nouvelle. Et dans la mesure où il se murmure que la tablette disposerait d’un plus grand écran encore et de composants plus performants, le rapport qualité/prix pour cet iPad Air pourrait être très bon.

Reflet de la stratégie des iPhone XR, 11 et SE ?

Apple a rencontré un franc succès en introduisant dans son catalogue des produits au tarif abordable. L’iPhone XR et son successeur, l’iPhone 11, ont dominé le marché des ventes, surpassant même les modèles plus onéreux. Il y a une vraie demande sur ce segment. La marque à la pomme aurait effectivement tort de ne pas en profiter.