Le tapis de recharge Apple AirPower laisse entrevoir ses entrailles

La promesse était grande avec le tapis de recharge sans fil AirPower d'Apple. Malheureusement, la firme de Cupertino devait abandonner la commercialisation en l'état. Aujourd'hui, il semblerait qu'une nouvelle version soit pleinement opérationnelle.

L’année dernière, Apple abandonnait ses plans d’un tapis de recharge sans fil, le AirPower. La firme de Cupertino déclarait alors ne pas être parvenue à répondre aux critères de qualité et d’efficacité qu’elle s’était fixés. Décision avait alors été prise, difficilement, d’abandonner la commercialisation en l’état plutôt que de mettre sur le marché un produit pas abouti.

Le tapis de recharge Apple AirPower dévoile ses entrailles

Aujourd’hui, une vidéo publiée sur bilibili par Mr.white montre ce qui semble être l’un de ses tapis Apple AirPower. L’occasion de découvrir les entrailles de la bête et de comprendre un peu mieux pourquoi le projet a pu être annulé. Comme vous pouvez le voir dans l’image ci-dessus, l’intérieur du AirPower semble extrêmement complexe. D’ordinaire, un chargeur sans fil utilise des bobines pour recharger les appareils mais les a ici disposer de telle manière que les appareils puissent être rechargés où qu’ils soient sur le tapis.

Un ensemble bien complexe

Les ingénieurs de la marque à la pomme ont aussi introduit un jeu de circuits façon clavier qui semble fort complexe. Selon certains, cela viendrait faire grimper considérablement le prix du produit fini, bien plus élevé que les tapis de recharge sans fil que l’on peut trouver actuellement sur le marché. Parmi les problèmes évoqués avec la première génération, il y avait la surchauffe. À en juger par cette photo et la complexité de l’ensemble, on comprend un peu plus facilement pourquoi.

Cela étant dit, plusieurs rumeurs affirment que Apple n’a pas abandonné le projet. Une nouvelle version pourrait même être dévoilée durant la présentation du très attendu iPhone 12. Celle-ci aurait lieu en septembre ou octobre. Encore un peu de patience.