Le Tamagotchi fait (encore) son retour… dans une smartwatch cette fois

Bandai relance une fois encore le Tamagotchi. Sous un format différent cette fois. Le Tamagotchi Smart prend la forme d'une smartwatch.

Les Tamagotchi ont fait fureur à la fin des années 1990. Depuis lors, ces petits bêtes dans leur oeuf électronique ont tenté plusieurs fois de faire leur comeback, ne retrouvant jamais leur succès premier. Toujours est-il que Bandai pense pouvoir encore relancer la machine avec une nouvelle version, le Tamagotchi Smart. Smart comme smartwatch.

Tamagotchi Smart, un Tamagotchi dans une smartwatch

À la fin des années 1990, lorsque le Tamagotchi fait sa première apparition, c’est un énorme carton, tant chez les enfants que les adultes, aux quatre coins du globe. Mais comme la plupart des jouets, il a fini par disparaître. De temps à autre, Banday tentait de le relancer. Tantôt en relançant une version similaire à l’originale, tantôt dans un format smartphone. Voici donc aujourd’hui une troisième forme.

Nous sommes en 2021, les smartwatches sont légion, Bandai tente donc sa chance avec une smartwatch Tamagotchi. Simplement baptisé Smart, il s’agit là tout logiquement d’un Tamagotchi faisant aussi office de smartwatch. Étant donné la taille et la forme de l’appareil, il est clair que le produit a été pensé et conçu pour les enfants mais rien n’empêcherait un adulte de l’acheter et de l’utiliser.

Lancement au Japon à la fin de l’année

Le concept reste le même. Il vous faudra vous occuper de l’animal comme vous le feriez avec un vrai. Le nourrir, jouer avec lui, le nettoyer, etc. Cela étant dit, la principale différence avec cette version smartwatch, c’est que vous pourrez contrôler l’ensemble avec des commandes tactiles et/ou vocales. Le contrôle vocal reste cependant très basique dans la mesure où la montre n’est pas capable de reconnaissance vocale à proprement parler. N’espérez donc pas une compréhension naturelle comme chez Alexa, Google Assistant ou Siri.

Parmi les autres fonctionnalités de ce Tamagotchi Smart, on citera l’horloge et le podomètre. Il y a aussi des cartes TamaSma permettant aux utilisateurs d’ajouter des personnages et des objets dans l’appareil. À l’heure actuelle, le Tamagotchi Smart est prévu pour le Japon uniquement avec une sortie en novembre. Côté tarif, comptez environ 60 $.