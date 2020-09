Le successeur de l’Apple Watch Series 3 offrirait un nouveau design mais pas d’ECG

Pour chaque gamme de produit, Apple a pris l'habitude de garder au catalogue un modèle plus ancien, à un tarif plus abordable. Cela fonctionne très bien avec l'iPhone. Qu'attendre donc du successeur de l'Apple Watch Series 3 ?

Apple a gardé au catalogue son Apple Watch Series 3 malgré la sortie, il y a de longs mois maintenant de l’Apple Watch Series 5. Pour la firme de Cupertino, c’est un moyen de proposer une version plus abordable de son Apple Watch pour les clients qui veulent une smartwatch mais qui n’ont pas le budget suffisant ou qui ne veulent pas du modèle le plus récent. Mais l’Apple Watch Series 3 va disparaître du catalogue. Que proposera donc son successeur ?

À quoi pourrait ressembler la nouvelle Apple Watch d’entrée de gamme ?

Ce mardi 15 septembre, la firme de Cupertino devrait officialiser l’Apple Watch Series 6. Dans le même temps, l’Apple Watch Series 3 disparaîtra définitivement du catalogue. Mais un nouveau modèle devrait prendre sa place. Selon le prolifique leakster Jon Prosser, ce nouveau modèle disposerait d’un design similaire à celui de l’Apple Watch Series 4 mais un certain nombre de compromis devraient être faits en termes de fonctionnalités.

Pour celles et ceux qui espéraient ainsi pouvoir s’offrir une Apple Watch avec ECG à un tarif plus abordable, il va falloir se faire une raison. Ce ne sera pas possible. En effet, l’un des compromis devrait justement être de ne pas embarquer le module ECG. L’écran always-on devrait lui aussi être absent. Mais l’on gagnerait l’écran un peu plus grand de la Series 4.

Une Apple Watch Series 4 sans ECG ni écran always-on ?

Pour conserver un tarif abordable, il est logique de supprimer certaines fonctionnalités. Même sans ECG, ce nouveau modèle d’entrée de gamme pourrait être un très bon choix pour celles et ceux qui voudraient s’offrir une Apple Watch sans dépenser trop. Tout est toujours question de compromis, finalement, dans ce genre de situation. Nous devrions en tous les cas savoir de quoi il retourne précisément ce mardi pendant l’événement d’Apple. Et nous ne manquerons pas de détailler ces deux nouveaux modèles de montres connectées. Encore un peu de patience.