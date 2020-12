Le studio Riot Games travaille sur un MMORPG League of Legends

Parmi les jeux les plus populaires actuellement, comment ne pas citer League of Legends ? Le titre de Riot Games compte ses émules par millions. Et nul doute que l'aventure ne va pas s'arrêter là.

League of Legends est une licence extrêmement lucrative. La popularité du jeu n’est plus à démontrer et le studio a déjà bien capitalisé dessus en lançant plusieurs jeux dérivés. L’on apprend aujourd’hui l’existence d’un nouveau projet d’envergure, dans un genre qui devrait là encore énormément plaire, un MMORPG dans l’univers de League of Legends.

Riot Games travaille sur un MMORPG dans l’univers de League of Legends

Riot Games s’étend sur tous les genres de jeux vidéo imaginables. Greg Street, vice-président en charge des licences et du divertissement chez Riot Games, révélait sur Twitter que le studio travaillait actuellement sur un jeu de rôle en ligne massivement multijoueur, un MMORPG, dans l’univers de League of Legends. “Mon nouveau job est de lancer un grand (certains pourraient même dire énorme) jeu que nombre d’entre vous, y compris chez les Rioters, nous demande de créer depuis longtemps”, écrivait-il. Et lorsqu’il lui a été demandé confirmation, Greg Street a simplement répondu : “C’est un MMO.” Sans ajouter le moindre détail. Il ne faut en tous les cas rien attendre avant très longtemps.

Un énième projet d’envergure pour le studio

Toujours est-il qu’il s’agit là d’un projet très excitant. Riot Games s’est fait un nom dans l’industrie avec League of Legends, un MOBA (arène de bataille en ligne multijoueur) free-to-play extrêmement populaire. Le studio a par la suite largement étendu a marque, avec un spin-off baptisé Teamfight Tactics, un jeu de cartes, Legends of Runeterra, et une version optimisée pour le mobile de son MOBA baptisée Wild Rift. Riot travaille aussi déjà sur un jeu de combat, une série TV d’animation et avec son projet Riot Forge, les développeurs tiers peuvent même réaliser des jeux dans l’univers de League of Legends. Le premier de ces jeux, Ruined King, est d’ailleurs attendu pour le début de l’année prochaine. De plus, Riot a une équipe musicale interne chargée de créer des groupes virtuels comme K/DA, True Damage et Pentakill.

L’entreprise travaille aussi en parallèle sur Valorant. Ce jeu de tir qui reprend des éléments de Counter-Strike : Global Offensive et Overwatch remporte un franc succès depuis son lancement il y a quelques mois. Riot Games est aussi occupé à mettre sur pied la scène esport autour de Valorant, espérant rencontrer ici le même succès qu’avec la scène pro de League of Legends, laquelle attire des millions de spectateurs du monde entier à chaque compétition majeure.