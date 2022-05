Le studio derrière Genshin Impact dévoile son nouveau RPG, Zenless Zone Zero

Hoyoverse dévoile son nouveau jeu Zenless Zone Zero, un futur action RPG bourré d'action.

Les jeux vidéo se suivent, à un rythme souvent effréné. Les studios sont nombreux, il y en a pour tous les goûts, dans tous les univers et toutes les difficultés. Aujourd’hui, c’est le studio à qui l’on doit le cultissime Genshin Impact qui dévoile son nouveau projet. Zenless Zone Zero semble très prometteur. Présentation.

Hoyoverse dévoile son nouveau jeu Zenless Zone Zero

Le développeur de Genshin Impact, Hoyoverse, travaille sur un nouveau projet. Ce n’est pas un secret, l’information est connue depuis quelque temps, mais le studio a publié tout récemment le premier trailer de ce Zenless Zone Zero. Il s’agit d’un action RPG se déroulant dans un environnement urbain moderne. L’ambiance générale rappelle sans aucun doute The World Ends With You ou encore Scarlett Nexus et plonge le joueur dans un monde peuplé d’Ethereal, des créatures monstrueuses venant d’une autre dimension. Clin d’oeil à Neon Genesis Evangelion, l’action se déroule dans New Eridu, l’une des quelques villes qui parviennent encore à résister aux Ethereal.

Un futur action RPG bourré d’action

Dans la peau d’un “Proxy”, vous devrez monter sur pied une bande d’aventuriers très disparate pour aller affronter ces monstres. Hoyoverse n’a pas précisé comment il comptait monétiser son Zenless Zone Zero, mais il semblerait que le jeu propose un système très similaire à ce que l’on trouve actuellement dans Genshin Impact. Autrement dit, attendez-vous à pouvoir débourser de l’argent bien réel pour augmenter vos chances d’obtenir des personnages parmi les plus puissants.

Zenless Zone Zero n’a pas encore de date de sortie, mais vous pouvez d’ores-et-déjà vous inscrire pour participer à la bêta fermée du jeu sur iOS ou PC en vous rendant directement sur le site officiel. Ci-dessous, le trailer en question, pour vous faire une première idée. Espérons maintenant que Hoyoverse communiquera rapidement.