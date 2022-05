Le studio derrière Dream Daddy travaille sur un jeu d'horreur psychologique. Homebody vous fera éviter un impitoyable tueur.

Le marché du jeu vidéo n’a jamais été aussi fourni. Il y en a pour tous les goûts. Tous les genres sont représentés, avec des difficultés plus ou moins élevés. Le jeu d’horreur se porte bien, très bien même, avec des studios trouvant toujours de nouvelles idées, de nouveaux leviers pour effrayer les joueurs tout au long de leur progression. Aujourd’hui, l’on apprend que le studio à qui l’on doit Dream Daddy travaille sur jeu d’horreur psychologique baptisé Homebody.

Le studio derrière Dream Daddy travaille sur un jeu d’horreur psychologique

Cela fait quelque temps que l’on n’a plus entendu parler de Game Grumps, le studio qui nous a donné Dream Daddy : A Dad Dating Simulator en 2017. Cette semaine, l’équipe a décidé d’annoncer officiellement son dernier projet en date. Et ce dernier ne pourrait pas être plus différent que son projet précédent.

Game Grumps décrit Homebody comme un jeu d’horreur psychologique narratif. En mettant en place toute l’expérience de jeu, l’équipe explique avoir puisé son inspiration dans les films slasher des années 1980. L’on voit aussi très facilement l’influence de jeux modernes et d’autres plus anciens, comme Silent Hill, Resident Evil ou encore le P.T d’Hideo Kojima. Et ce style artistique légèrement pixelisé, tout comme l’utilisation très réussie de la lumière, participe grandement à l’atmosphère du jeu.

Homebody vous fera éviter un impitoyable tueur

Dans le trailer partagé par le studio, nous découvrons l’héroïne de Homebody, Emily. Vous devrez aider Emily et ses amis à échapper à un tueur impitoyable en évitant l’assaillant, évidemment, mais aussi en résolvant des énigmes et en faisant des choix judicieux. Homebody permet par ailleurs au studio Game Grumps de retrouver Rogue Games, l’éditeur avec qui il avait travaillé sur Dream Daddy.

Les deux entreprises ont prévu de lancer Homebody dans les prochains mois sur consoles et sur PC via l’Epic Games Store et Steam.