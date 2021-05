Le studio de Gears 5 passe à l’Unreal Engine 5 pour ses développements next-gen

Le studio de Gears 5, The Coalition, a décidé de passer à l'Unreal Engine 5 pour ses développements next-gen. Une transition qui demande tout de même une bonne organisation en interne.

Développer un jeu vidéo demande de s’adapter aux technologies actuelles, de choisir des environnements de développement en parfaite adéquation avec les produits existants, pour pouvoir notamment proposer quelque chose d’actuel en termes de graphismes. L’Unreal Engine fait de vrais petits miracles sur ce plan. Le studio de Gears 5, The Coalition, a décidé de passer à l’Unreal Engine 5 pour ses développements next-gen.

Le studio The Coalition se prépare à passer à l’Unreal Engine 5

Le développement de Gears 5 n’est pas au point mort. Des personnages, des maps et autres événements continueront d’arriver pour les fans. Ceci étant dit, le studio The Coalition a décidé de ralentir quelque peu la cadence alors qu’il opère un grand changement. Une partie des ressources est allouée à d’autres projets, dont un passage au moteur de rendu Unreal Engine 5 pour le “développement next-gen”.

Une transition qui nécessite de délaisser le développement de Gears 5

On le répète, il y a encore de la vie dans Gears 5. Deux cycles de mises à jour sont déjà prévus, il s’agit des Opérations 7 et 8. Chacune comportant son lot de nouveau contenu. Jusqu’à la fin de cette année, The Coalition ajoutera de nouvelles playlists et continuera d’alimenter le store avec de nouveaux items. Après cela cependant, les ressources internes se tourneront vers le futur.

The Coalition a l’intention d’utiliser l’Unreal Engine 5 pour “plusieurs nouveaux projets dans les années à venir”. Cela étant dit, passer à moteur de rendu différent étant un projet majeur en soi, il ne faut rien attendre côté annonces concernant “de nouveaux projets ou titres pendant un certain temps”, expliquent les développeurs sur leur blog.

De nombreux studios passeront ainsi à l’Unreal Engine 5 dans un futur plus ou moins proche. Cette nouvelle n’est donc pas totalement une surprise. Qui plus est, la licence Gears of War peut depuis longtemps être considérée comme la vitrine des possibilités de cet Unreal Engine. Le premier opus, qui tournait sous l’Unreal Engine 3, fut une véritable claque à l’époque. The Coalition développe les jeux Gears of War depuis 2014, lorsque Microsoft avait racheté la franchise à Epic Games.