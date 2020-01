Le streaming représente 80% du marché de la musique aux États-Unis

L'industrie musicale a énormément changé durant la décennie que l'on vient de quitter. Aujourd'hui, c'est le streaming qui règne en maître. Pour preuve, aux États-Unis, il représente actuellement pas moins de 80% de part de marché...

Le streaming a complètement transformé le visage de l’industrie musicale ces dernières années, avec l’émergence des Spotify, Apple Music et autre, des plates-formes devenues extrêmement populaires auprès des amateurs de musique. La Recording Industry Association of America (RIAA) vient de publier ses dernières statistiques en date et celles-ci reflètent parfaitement cet état de fait. Le streaming représente 80% de part de marché aux États-Unis, contre 7% seulement en 2010. Le nombre d’abonnements est passé de 1,5 million à 61 millions entre 2010 et le premier semestre 2019.

Le streaming règne en maître aux États-Unis

Spotify est arrivé au Pays de l’Oncle Sam en 2011, Apple Music en 2014. Il y a aussi de nombreuses alternatives, comme Tidal, Pandora, YouTube Music ou Amazon Prime Music, pour ne citer que celles-ci. Environ 81% des Américains ont aujourd’hui un smartphone, contre seulement 35% en 2010. Et parce qu’il est bien plus simple d’utiliser un service de streaming que d’acheter des albums en version numérique ou de transférer des MP3 sur un smartphone, ou d’utiliser un appareil dédié, l’adoption du smartphone a joué un grand rôle dans l’avènement du streaming.

80% de part de marché, des chiffres impressionnants sur une décennie

En 2010, les ventes physiques représentaient 52% de part de marché, les ventes numériques 38%. Les deux combinés ne comptent aujourd’hui plus que pour 9%. Si les CD ne vendent pratiquement plus, le disque vinyle, quant à lui, revient en force. Les ventes sont passées d’un peu plus de 50 millions de dollars en 2009 à 450 millions de dollars en 2018. Dans le même temps, Taylor Swift – qui a grandement fait parler d’elle en retirant toute sa musique de Spotify pendant un moment -, Adèle et Drake s’offrent 8 des 10 meilleures ventes d’albums de la décennie. On ne connait pas les proportions de streaming et ventes physique/numérique. Cela étant dit, quand on sait que certaines de leurs chansons sont écoutées plusieurs centaines de millions de fois, on se doute que le streaming a joué un énorme rôle. Et la situation ne devrait pas changer avant longtemps…

