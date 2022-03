Le streaming de jeux vidéo Xbox sur iOS devient bien meilleur

Microsoft améliore son expérience de cloud gaming sur iOS pour des performances toujours meilleures.

Grâce à une méthode détournée via Safari, Microsoft et d’autres entreprises qui proposent un service de streaming de jeux vidéo ont pu proposer ledit service via le cloud sur les appareils iOS sans avoir à passer par les nombreuses contraintes imposées par Apple si elles veulent exister en bonne et due forme sur l’App Store.

Cela étant dit, dans la mesure où cette solution n’a rien d’officiel, l’expérience n’est pas aussi bonne qu’elle pourrait l’être, mais il y a de bonnes nouvelles sur ce front pour les joueurs qui utilisent un tel service. En effet, si vous jouez sur Xbox et que vous avez un abonnement Xbox Game Pass Ultimate avec un appareil iOS, sachez que Microsoft a annoncé avoir procédé à des modifications relativement conséquentes qui devraient avoir un impact direct sur la qualité de l’expérience du jeu en streaming.

Pour des performances toujours meilleures

Selon le communiqué de la firme de Redmond : “Chez Xbox Cloud Gaming, nous écoutons et accordons énormément de valeur aux retours des joueurs. Vous nous avez demandé une meilleure expérience iOS et en conséquence, nous avons procédé à des améliorations majeures en termes de performances sur tous les appareils iPhone et iPad compatibles. Avec ces mises à jour, vous devriez profiter d’une expérience de jeu plus fluide et plus réactive encore.”

Dans les détails, Microsoft affirme que, grâce à ces améliorations, les retours des joueurs ont été plus positifs, avec des temps de jeu allongés de 35 %. Nous n’avons pas encore eu la chance de tester cela nous-mêmes, mais si vous avez l’habitude de jouer en streaming sur votre appareil iOS, vous devriez pouvoir constater une certaine amélioration. Appréciable au quotidien durant vos parties.