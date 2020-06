Le streaming de HBO Max ne comptera pas dans la data des abonnés AT&T

Aussi appréciable que puisse être le streaming, de musique ou vidéo, il consomme énormément de data. Sur un abonnement qui n'a pas la data illimitée, cela peut vite être problématique et l'on peut vite se retrouver à court de data.

Le streaming vidéo consomme énormément de data, c’est un fait. Cela dépend évidemment de la qualité de la vidéo que vous regardez mais c’est très logiquement bien plus que le streaming de musique et plus encore qu’une simple navigation sur le web. Et si vous avez un forfait data limité, vous pouvez rapidement vous retrouver à court. À moins que…

AT&T ne compte pas la data du streaming sur HBO Max

Certains forfaits mobiles proposent des options particulières permettant notamment de ne pas compter l’utilisation de tel ou tel service dans la consommation de data. C’est le cas pour les abonnés de l’opérateur américain AT&T qui utilisent aussi le tout récent service de streaming HBO Max. En effet, la data utilisée pour regarder le contenu de la plate-forme sur mobile n’est pas décomptée de l’abonnement. Autrement dit, ces abonnés pourront regarder HBO Max de manière illimitée sans s’inquiéter de ne plus avoir de forfait data.

La nouvelle avait d’abord été annoncée durant le Vergecast. Les équipes de The Verge échangeaient notamment avec Tony Goncalves, cadre de AT&T en charge de HBO Max. Et de lui demander si HBO Max serait pris en compte dans le calcul de la data des forfaits. Tony Goncalves répondait alors ne pas avoir la réponse à cette question mais AT&T a rapidement répondu que ce ne serait pas le cas. Cette bonne nouvelle serait due à un système de “data sponsorisée” qui permet à des entreprises de payer des opérateurs comme AT&T pour sortir leurs services des calculs de data. Dans un sens, c’est comme si la plate-forme de streaming payait pour la data de l’utilisateur. Dans le cas présent, puisque AT&T est propriétaire de HBO, c’est comme s’il se payait lui-même.

Une offre qui n’est pas valable pour les autres plates-formes de streaming

À noter, cette jolie faveur n’est valable que pour HBO Max. Dans le cas de l’utilisation d’un autre service de streaming, comme Netflix, Disney+ ou Amazon Prime Video, la data sera décomptée et vous pourrez vous retrouver à court très rapidement.