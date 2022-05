Le Stream Deck l’ami des streamers mais pas que !

Le Stream Deck est la référence pour tous les streamers qui se lancent ou qui ont déjà percés. On pourrait le résumer par un clavier avec des macro, mais il est capable de bien plus et même si on est pas streamer !

Elgato a été rachetée par CORSAIR en 2018, mais l’entreprise reste indépendante et continue toujours à prospérer en proposant du matériel à destination pour les streamers (ou devrait-on dire “joueur-animateur en direct”). Qu’il s’agisse de lumières, de micros, de cartes de captures, mais surtout c’est le Stream Deck qui a rendu la marque si célèbre. Selon la taille, on passe de 6 puis 15 à 32 touches programmables. L’intérêt par rapport à juste des raccourcis claviers ou à des touches macro, c’est que chacune des touches est équipée d’un écran LCD permettant de facilement s’y retrouver. C’est pourquoi on l’utilise en stream, car on n’a pas besoin de chercher longtemps pour déclencher l’effet souhaité ou de se lancer dans une combinaison de touches hasardeuses.

Sur le logiciel, on a les touches du Stream Deck qui vont pouvoir être assignées tandis que sur la droite, on va retrouver les différentes possibilités offertes avec des intégrations déjà présentes (comme OBS, Streamlabs, Discord). Il existe aussi un Stream Deck store afin de trouver des applications compatibles. C’est ainsi que j’ai pu rajouter Spotify ou la gestion de mes lumières Hue et Nanoleaf. On peut se rajouter aussi des pages afin d’avoir plus d’interactions (une page travail, une page stream par exemple). Chaque touche ayant sa propre image (qu’on peut modifier), il est vraiment facile et agréable de naviguer de l’une à l’autre. Enfin, on peut se faire des raccourcis vers des programmes ou des macros. Par exemple, si Discord a une intégration poussée, ce n’est pas le cas de Teams… pas de problèmes, je rajoute des macros pour couper le micro et j’obtiens finalement le même résultat. L’outil est très permissif et c’est ça qui le rend bien plus qu’un outil pour les streamers. Je créé des macros, des raccourcis vers des sites, des raccourcis pour poster sur les réseaux sociaux, c’est pratique car ces macros sont associées à une touche avec une image qui les rendent très facilement identifiables.

Ici, voici la page dédiée à Spotify où je peux tout contrôler sans changer d’application. Je suis parti d’un dossier (au logo de Spotify) pour ensuite retrouver des contrôles dédiés.



En tant que streamer, le Stream Deck facilite le changement de scène, de source, d’effets visuels de déclenchement de sons. C’est des choses qui rendent un stream vivant, attention à ne pas trop en faire non plus… C’est un gadget indispensable pour les streamers, mais il peut aussi se transformer en un formidable outil pour optimiser vos tâches quotidiennes. D’ailleurs, une version mobile existe (ainsi que des tutos DIY) si jamais vous ne souhaitez pas investir. En effet, on trouve le Stream Deck à partir de 79,99€pour la version mini à 6 touches tandis que la version XL flirte avec les 249,99€…