Le Steam Deck pourra jouer les jeux dotés du logiciel d’Epic Easy Anti-Cheat

Les jeux qui utilisent l'Easy Anti-Cheat d'Epic pourront tourner facilement sur le Steam Deck.

La console portable Valve Steam Deck n’en finit plus de faire parler d’elle. Et aujourd’hui, il y a une bonne nouvelle quant à son potentiel catalogue de jeux. En effet, l’entreprise a annoncé tout récemment que les jeux qui utilisent le logiciel d’Epic Easy Anti-Cheat (EAC) peuvent désormais fonctionner parfaitement sur la console.

Valve expliquait même que l’ajout des titres utilisant l’EAC sur la console Steam Deck est finalement “un processus simple”. Les développeurs n’auront même pas besoin de mettre à jour la version de leur SDK ou de procéder à des modifications qui pourraient prendre longtemps. Avec Valve qui ajoutera la prise en charge de BattlEye via sa couche de compatibilité Proton pour Linux dans quelques mois, l’entreprise n’est pas peu fière d’annoncer que “cela signifie que les deux plus gros services anti-triche sont désormais facilement supportés sur Proton et Steam Deck”. En pratique, cela devrait signifier que davantage de vos jeux préférés fonctionneront sur la console de Valve lorsque celle-ci sera disponible le mois prochain.

Bien sûr, c’est une chose que Valve rende la tâche facile aux développeurs pour s’assurer que leurs jeux tournent sans problème sur le Steam Deck, mais c’est une tout autre chose que ces derniers fassent le nécessaire pour assurer la compatibilité. À ce stade, lorsque Valve a annoncé la prise en charge de BattlEye en décembre, l’entreprise déclarait que les développeurs n’avaient qu’à contacter Valve pour activer le logiciel pour leurs jeux. Et pourtant, l’on n’a toujours pas la confirmation que des jeux multijoueur très populaires sur Steam qui utilisent BattlEye et EAC, y compris Rainbow Six Siege et PUBG, fonctionneront dès le premier jour sur le Steam Deck. Valve a en tous les cas tenté de répondre à cette question avec son programme Deck Verified, annoncé récemment. Et cette semaine, l’entreprise américaine a ajouté pas moins de 67 titres à sa base de données, 39 d’entre eux devraient d’ailleurs tourner sans aucun problème sur l’appareil.