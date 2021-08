Le standard de domotique Matter de Apple, Google et Amazon reporté à 2022

Le standard de domotique Matter porté par Apple, Google et Amazon est reporté à 2022. Un délai qui est en vérité une bonne chose pour le grand public.

À l’heure actuelle, dès lors que l’on parle d’appareils pour la maison connectée, il faut bien prendre en considération le produit en question, le fabricant et les protocoles qu’il supporte pour être certain qu’il s’intègrera parfaitement dans votre installation. Par exemple, si vous achetez des ampoules connectées qui ne peuvent être contrôlées que par la plate-forme HomeKit d’Apple et que vous avez un appareil Android, vous allez avoir un problème. Un standard serait une très bonne idée. C’est l’objectif derrière Matter. Mais il va falloir patienter avant d’en profiter.

Le standard de domotique Matter reporté à 2022

Le manque de standard peut être frustrant pour les utilisateurs. C’est pour cette raison que, il y a quelques mois, il était très intéressant d’apprendre qu’Apple, Amazon et Google (entre autres) avaient décidé de travailler ensemble sur un nouveau standard de domotique baptisé Matter. L’objectif était de lancer ce nouveau standard avant la fin de l’année mais il semblerait que le planning initial ne puisse être tenu puisqu’un report à 2022 vient d’être annoncé.

Un report qui est en vérité une bonne chose pour le grand public

Selon Tobin Richardson, PDG de la Connectivity Standards Alliance, la raison derrière de ce délai est en partie due au rebond de la pandémie, aux dernières entreprises qui ont rejoint l’alliance Matter et à la volonté de proposer un SDK de grande qualité. Si ce report puisse, à première vue, sembler être une mauvaise chose, il se pourrait que ce soit pour le meilleur.

Un développeur travaillant sur le projet Matter a déclaré à Stacey On IOT que ce report n’était pas surprenant et que c’était en vérité une bonne chose. En effet, cela pourrait aider les petites entreprises, en leur donnant davantage de temps pour préparer leurs produits avec les spécifications de ce standard. Dans tous les cas, si vous espériez voir les premiers produits compatibles Matter cette année, sachez que ce ne sera pas le cas.

Google avait par ailleurs déclaré que ses produits Nest feraient partie de cette alliance. Autrement dit, si vous avez déjà un appareil Nest, vous devriez pouvoir profiter du standard Matter.