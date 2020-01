Le SSD Samsung T7 Touch intègre un lecteur d’empreinte digitale

Les SSD ont beaucoup évolué ces dernières années, tant au niveau de leurs performances que de leurs fonctionnalités. Certains modèles jouent la carte de la sécurité, très utile a fortiori si vous avez des besoins sur ce segment. Ce modèle Samsung pourrait intéresser.

Nos ordinateurs sont peut-être protégés par des mots de passe et autre systèmes de sécurité divers, le problème est que nos supports externes, eux, offrent rarement le même niveau de protection. Cela signifie qu’une personne malintentionnée qui parviendrait à mettre la main sur votre disque externe pourrait accéder à tout son contenu sans aucun souci. C’est un souci qu’un certain nombre de références gère, via des méthodes différents. Aujourd’hui, Samsung dévoile un SSD protégé par un lecteur d’empreinte digitale.

Samsung T7 Touch, un SSD externe qui intègre un lecteur d’empreinte digitale

Le géant sud-coréen vient donc de dévoile, au CES 2020, un modèle de SSD très particulier. Ce qui rend le Samsung S7 Touch si particulier, c’est donc qu’il intègre un lecteur d’empreinte digitale. Grâce à cet ajout, pour accéder au contenu, il faut être authentifié par son empreinte digitale. Sans cela, les données sont illisibles. Voilà qui devrait rassurer celles et ceux qui utilisent des données sensibles au quotidien, qui les font voyager régulièrement, ou qui veulent plus simplement que leurs données ne soient pas accessibles à n’importe qui.

Pour sécuriser vos données comme il se doit

Outre ce capteur d’empreinte digitale, Samsung affirme que son SSD T7 Touch offre aussi une protection plus classique par mot de passe ainsi qu’un chiffrement matériel AES 256 bits des données, ce qui en fait sans la moindre contestation possible l’un des disques externes grand public les plus sécurisés du marché à l’heure actuelle. Côté performances, le fabricant annonce une vitesse de lecture pouvant atteindre les 1 050 Mo/s et une vitesse d’écriture de 1 000 Mo/s. Ce Samsung T7 Touch se déclinera en 3 versions, de 500 Go, 1 To ou 2 To, à des des tarifs de 129,99$, 229,99$ et 399,99$, respectivement. Ils seront tous trois disponibles à la vente dans les jours/semaines à venir.