Les systèmes de stockage externes ont grandement évolué ces dernières années. Aujourd'hui, il est possible de profiter d'un SSD portable pour des performances impressionnantes et un stockage toujours à portée de main. Voici une nouvelle référence chez Samsung.

Les disques durs externes sont un bon moyen de transporter des données et de les avoir toujours sur toi, ce qui est indispensable si vous travaillez souvent à l’extérieur ou que vous faites de la photo ou de la vidéo et que vous voulez transférer vos créations sur un disque plutôt qu’un ordinateur portable directement. Malheureusement, le gros défaut des disques durs externes, c’est leur lenteur. Particulièrement si vous manipuler des fichiers volumineux. Le SSD est une alternative parfaite. Samsung dévoile une nouvelle référence.

Le SSD portable Samsung T7 est disponible

Après son T7 Touch en Janvier dernier, Samsung vient d’annoncer que son SSD portable T7 était désormais disponible à la vente. Le SSD T7 est suffisamment compact pour être transporté directement dans votre poche. Il est enfermé dans un châssis en aluminium, ce qui le rend notamment résistant aux chocs. L’accessoire peut même encaisser une chute d’une hauteur de 2 m sans garder de séquelles. Voilà qui devrait rassurer les plus maladroits et les plus baroudeurs. Ce genre de périphériques a souvent tendance à être un peu maltraité, c’est une bonne chose de savoir qu’il est résistant.

Compact et résistant, avec des performances très intéressantes

Concernant les performances de la bête, il faut savoir que le T7 peut atteindre les 1 050 MBps en lecture et les 1 000 MBps en écriture. Cela signifie que le transfert d’une vidéo en 4K ne devrait prendre que quelques secondes. Le SSD portable Samsung T7 peut aussi chiffrer ses données en AES 256 bits. Il est compatible USB-C et USB-A. Pratique si vous avez un ordinateur portable vieillissant qui n’est pas équipé de ports USB-C. Si vous êtes intéressé(e) par ce stockage SSD portable Samsung T7, sachez qu’il vous en coûtera 129,99$ pour le modèle 500 Go, 229,99$ pour le 1 To et 399,99$ pour le plus gros en 2 To.