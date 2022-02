Le Spotify Car Thing est (enfin) disponible, uniquement aux États-Unis pour le moment

Le Spotify Car Thing est disponible à la vente aux États-Unis. Espérons qu'il le soit bientôt en France.

Nos voitures sont aujourd’hui bien davantage que des moyens de transport. Les systèmes d’infodivertissement, par exemple, jouent une place prépondérante dans l’habitacle. Et ceux-ci sont toujours plus capables. Ils permettent par exemple de profiter de ses applications iOS ou Android via Apple CarPlay ou Android Auto. Encore faut-il avoir une voiture suffisamment récente. Spotify propose une solution pour les véhicules plus anciens, Car Thing.

En 2019, la plate-forme de streaming musical Spotify annonçait le lancement prochain d’un appareil faisant office de lecteur musical pour les voitures baptisé Car Thing. Aujourd’hui, près de trois ans plus tard, le Spotify Car Thing est enfin disponible à la vente, aux États-Unis uniquement tout du moins pour le moment. Comptez 90 $ pour vous offrir ce petit accessoire.

Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas le Car Thing, sachez qu’il s’agit d’un petit lecteur musical, comme un autoradio, dédié à Spotify. Alors, bien évidemment, il existe déjà de nombreuses solutions d’infodivertissement permettant d’utiliser l’application Spotify, mais au cas où vous n’auriez pas de solution de ce genre, parce que votre véhicule est trop vieux ou pour une autre raison, cela pourrait être une option intéressante et moins onéreuse pour profiter de Spotify.

Espérons qu’il le soit bientôt en France

Par ailleurs, le Spotify Car Thing est extrêmement facile à installer. Il suffit de le brancher via Bluetooth, AUX ou USB et le tour est joué. De la plus, l’accessoire dispose de différents systèmes de fixation pour laisser le choix à l’utilisateur de l’installer comme il le souhaite sur son tableau de bord ou sur la sortie de la ventilation.

Gardez cependant à l’esprit qu’il vous faudra avoir un abonnement Spotify Premium pour pouvoir en profiter. Si vous avez déjà un abonnement, cela ne sera pas un problème, mais dans l’éventualité où vous décideriez de cesser votre abonnement, cet accessoire deviendrait totalement inutile. C’est un élément à prendre en considération.

Si vous êtes intéressé, direction le site de Spotify pour en connaître tous les détails. Espérons maintenant que le Spotify Car Thing arrivera bientôt en France.