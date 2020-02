Le sort du MWC 2020 décidé ce Vendredi par l’organisateur

Des salons aussi énormes que le MWC sont rarement impactés par les éléments extérieurs. Mais face à l'épidémie du nouveau coronavirus qui touche actuellement le monde, il convient de se poser la question du maintien ou non de sa tenue.

Avec l’épidémie du nouveau coronavirus qui sévit actuellement, de nombreux géants de la tech comme LG, NVIDIA, Sony, Amazon, ZTE, TCL et d’autres ont annoncé qu’ils ne feraient pas le déplacement au MWC 2020 ou qu’ils annulaient leurs conférences de presse pour des mesures de santé publique. Il ne s’agit pas là, comme vous pouvez vous en rendre compte, de petits acteurs de la scène IT mais de certains des plus grands noms. Ce qui signifie que l’événement devrait être considérablement appauvri en terme d’annonces. Pourrait-il être annulé ?

L’organisateur du MWC 2020 tiendrait une réunion interne ce Vendredi

En vérité, le nombre de défections est tellement important que l’organisateur de l’événement, GSMA, est actuellement en mode “crise”. Il faut dire que ce genre de salon repose en grande partie sur la présence des grands noms du secteur. Selon un rapport du media espagnol La Vanguardia, celui-ci aurait planifié une réunion interne ce Vendredi pour déterminer s’il convient de maintenir ce Mobile World Congress 2020 ou s’il ne faut pas, malheureusement, l’annuler.

pour décider de son éventuelle annulation

GSMA s’est refusé à tout commentaire sur le sujet mais cette information est tout à logique quand on y pense. Après tout, qu’un ou deux géants décident de ne pas participer passe encore mais avec de si nombreuses absences, le MWC ne saurait être un MWC en bonne et due forme. Nul doute que cette annulation, si annulation il devait y avoir, risque d’en ennuyer un grand nombre, a fortiori quand on sait que l’événement doit avoir lieu dans une douzaine de jours. Les réservations sont faites pour la plupart des visiteurs. Toujours est-il que rien de tout ceci n’ayant été confirmé par GSMA, il convient de prendre l’information avec des pincettes. Une chose est sûre, si réunion il doit effectivement y avoir Vendredi et si l’annulation est décidée, un communiqué officiel sera publié. À suivre !