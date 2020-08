Le Sony Xperia 5 II commence à se dévoiler : avec un écran 120 Hz ?

Crise sanitaire ou non, les fabricants de smartphones continuent de proposer de nouveaux modèles, chacun avec ses particularités. Sony est très attendu, ces derniers temps, notamment avec son futur Sony Xperia 5 II.

Si Sony a connu quelques déboires sur le marché du smartphone, la marque japonaise reste toujours présente et a lancé récemment quelques appareils très intéressants. Ce fut le cas notamment avec le haut de gamme Xperia 1 II. Quel modèle pour la suite ? Quelle stratégie ? Il semblerait que la marque n’ait décidé d’opter pour quelque chose d’un peu moins onéreux mais pourtant amélioré, le Sony Xperia 5 II.

Le Sony Xperia 5 II en fuite

En effet, si l’on en croit un rapport de Android Headlines, le Xperia 5 II aurait laissé fuité quelques images et autres spécifications. Il faudrait ainsi s’attendre à un écran OLED 120 Hz de 6,1 pouces. Il s’agirait là donc du premier smartphone Sony doté d’un écran 120 Hz. Il faudrait par contre se “contenter” d’une résolution Full HD+ mais si vous préférez la fluidité par rapport à la 4K du Xperia 1 II, c’est tout bon.

Concernant le design de l’appareil, celui-ci reprendrait les grandes lignes du Xperia 1 II en restaurant la prise jack 3,5 mm, absente du Xperia 5 original. Sony prend semble-t-il le pari de l’audio filaire comme argument de vente à une époque où tant de fabricants vous “forcent” à passer par le Bluetooth ou un dongle.

Avec comme pièce maîtresse un écran 120 Hz ?

Côté performances maintenant, vous devriez retrouver peu ou prou la même chose qu’avec le plus onéreux Xperia 1 II. Et ce n’est évidemment pas une mauvaise chose. Vous aurez entre les mains un triple module photo – trois capteurs 12 MP avec lentilles Zeiss, évidemment – capable de capturer des vidéos en 4K à 120 fps. Il y aurait aussi une puce Snapdragon 865, 8 Go de RAM, 128 Go de stockage (extensible via microSD) et une compatibilité 5G.

Malgré le timing de ce leak, il semblerait malheureusement que ce Sony Xperia 5 II ne fasse pas ses débuts à l’IFA. Sony miserait plutôt pour un lancement le 17 septembre prochain. La dernière question reste celle du prix. L’appareil coûtera très certainement moins que les 1 200$ du Xperia 1 II mais combien précisément ? Difficile à dire. Et cette différence de prix sera capitale pour le succès commercial de ce modèle. L’écran 120 Hz est aujourd’hui de plus en plus commun. On le retrouve notamment sur le Samsung Galaxy S20. Sony arrive six mois plus tard, la concurrence est déjà bien en place.