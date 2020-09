Même s'ils sont moins populaires qu'avant, les appareils photos numériques continuent de se multiplier. Les fabricants proposent régulièrement de nouveaux modèles, toujours plus performants. Le Sony A7c sera officialisé le 15 septembre prochain.

Depuis quelque temps maintenant, les rumeurs évoquent l’arrivée imminente d’un nouvel appareil photographique hybride chez Sony. Cet appareil serait un modèle plein format d’entrée de gamme qui ferait partie de la gamme Sony A7. Certains l’ont déjà baptisé Sony A7c, à juste titre ou non, mais nous aurons la réponse à cette question dans quelques jours.

Sony officialisera un nouvel appareil photo le 15 septembre

En effet, Sony vient d’officialiser la tenue d’un événement dédié le 15 septembre prochain. Un nouvel appareil photo sera effectivement annoncé. Très probablement le fameux hybride plein format d’entrée de gamme dont les rumeurs se font écho depuis plusieurs semaines. Et comme c’est souvent le cas avec ce genre de campagne marketing, Sony n’a pas donné de détail concernant l’appareil en question mais tout devrait devenir clair dans les prochains jours.

Pour l’heure, si l’on en croit les rumeurs, les spécifications de ce Sony A7c seraient les suivantes : on retrouverait le même capteur 24 MP que celui du Sony A7 III. On retrouverait aussi le même écran articulé que le A7s III, tout comme l’algorithme d’autofocus. La captation vidéo 4K à 30 images par seconde et la stabilisation mécanique de l’image (IBIS) seront aussi de la partie. Le boîtier, quant à lui, sera très similaire à celui du Sony A6000.

Sans doute l’hybride plein format d’entrée de gamme dont parlent les rumeurs

Cela étant dit, ce Sony A7c ne devrait pas non plus être très abordable. Les rumeurs précédentes suggèrent qu’il pourrait être vendu plsu cher que le A7 III. Autrement dit, si vous attendiez un modèle abordable, vous pourriez être déçu. Reste que toutes ces informations sont pour l’heure à prendre avec des pincettes, rien n’a encore été officialisé. Il faudra attendre l’événement de présentation du 15 septembre pour tout savoir de ce nouvel appareil photo mystère. Espérons que la presse spécialisée et le grand public soit emballé.