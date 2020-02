Le smartphone Tone e20 vous empêche de prendre des selfies intimes

Les selfies intimes, et leur partage non contrôlée, sont aujourd'hui un fléau qui peut avoir de sérieuses conséquences. La loi commence à encadrer la "pratique" mais il est possible de s'en prémunir en amont. Et la technologie peut aider.

Aujourd’hui, tout le monde ou presque dispose d’un smartphone avec une caméra. Il n’est donc pas surprenant de constater que certains utilisent ces appareils pour prendre des selfies coquins de temps à autre. Si l’acte en lui-même ne saurait être répréhensible, cela peut être problématique à partir du moment où les clichés quittent le smartphone. Si vous les partagez, par exemple. Au Japon, Tone Mobile vient de lancer un nouveau smartphone, le Tone e20, offrant la particularité d’empêcher ses utilisateurs de prendre des selfies intimes.

Le smartphone Tone e20 empêche de prendre des selfies intimes

Comment cela fonctionne-t-il au juste ? S’il fallait résumer, nous dirions que le téléphone dispose d’un algorithme de détection capable de déterminer si le cliché qui vient d’être prise est une “photo inappropriée”. Si tel est effectivement le cas, celui-ci empêche la photo d’être prise et toutes les données imagine capturées sont supprimées. Impossible donc de retrouver la moindre trace de ladite photo sur le téléphone. Le Tone e20 veut donc être le garant de votre intimité, tout du moins pour d’éventuels clichés qui seraient pris avec votre smartphone.

Un garde-fou plus que bienvenu pour certains utilisateurs

S’il peut paraître quelque étrange qu’un fabricant empêche ses clients de faire ce qu’ils veulent avec leur produit, cette fonctionnalité a été pensée et conçue comme une mesure de sécurité. Les appareils Tone Mobile ciblent en majorité un public à la recherche d’un téléphone simple et peu onéreux. Les enfants et adolescents représentent une grande partie de cette cible. En empêchant ainsi les utilisateurs de prendre des selfies nus, cela devrait limiter les partages de photos compromettantes, le revenge porn mais aussi le champ d’action des éventuels prédateurs sexuels. On précisera aussi pour terminer que toute la fonctionnalité peut être désactivée par les utilisateurs qui ont un accès administrateur. Pour l’heure, il n’est pas prévu de voir ce modèle arriver en occident mais il y a fort à parier que d’autres reprendront le concept.