Le smartphone Realme GT2 Pro offre un design en polymère biosourcé

Realme officialise son GT2 Pro, un nouveau flagship avec un design un polymère biosourcé.

Au rythme très élevé où sont fabriqués et vendus de nouveaux smartphones, cela représente une consommation extrêmement élevée de matériaux divers et variés, certains plus dangereux que d’autres pour l’environnement. Il convient aujourd’hui d’être pleinement conscient de l’impact environnemental de ces appareils, et des autres, d’ailleurs. C’est une bonne chose que des fabricants tentent de réduire cet impact. Les méthodes pour ce faire sont nombreuses. En voici une utilisée dans le Realme GT2 Pro.

Realme officialise son GT2 Pro

Des entreprises comme Apple vantent depuis longtemps les matériaux respectueux de l’environnement qu’elles utilisent. La firme de Cupertino avait même pris la décision controversée de ne plus inclure de chargeur dans les boîtes de ses iPhone, au motif de protéger l’environnement, selon le géant américain. Aujourd’hui, Realme veut aussi se mettre au vert, si l’on peut dire, avec son GT2 Pro. Le dernier smartphone en date de la marque utilise un design en polymère biosourcé.

Selon le fabricant, l’utilisation de ce nouveau matériau permettrait une réduction de 33,5 % des émissions de carbone durant le processus de fabrication, ce qui est assez impressionnant, il faut bien le reconnaître. Et dans la mesure où ce smartphone est un flagship, il n’est pas très surprenant d’apprendre que, sous le capot, on retrouve une puce Qualcomm Snadragon 8 Gen 1.

Un nouveau flagship avec un design un polymère biosourcé

Ce Realme GT2 Pro dispose par ailleurs d’un écran OLED LTPO 1 400p avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz ainsi qu’une batterie de 5 000 mAh. En ce qui concerne les caméras, on retrouve un capteur principal Sony IMX766 de 50 MP, un autre capteur 50 MP ultrawide et un capteur micro offrant un zoom 40x.

En ce qui concerne le tarif, sachez que ce Realme GT2 Pro sera disponible à compter du 11 mars prochain à partir de 749,99 € (8/128 Go) et 849,99 € (12/256 Go).