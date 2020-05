Le smartphone POCO F2 Pro est officiel

Les constructeurs chinois ont de nombreuses armes pour proposer des smartphones très intéressants dans leur rapport qualité/prix. Et c'est précisément ce qu'ils font pour s'implanter dans nos contrées. Nouvel exemple aujourd'hui avec le POCO F2 Pro.

Si vous suivez l’actualité mobile, peut-être vous souvenez-vous, il y a quelques années, du Pocophone F1, lancée par la filiale de Xiaomi Pocophone. Pour la presse spécialisée, il s’agit là d’un appareil extrêmement intéressant dans la mesure où, pour un prix tout à fait raisonnable, il offrait des spécifications très élevées. Lui permettant, sur de nombreux aspects, de faire jeu égal avec des flagships très onéreux. Bis repetita avec le POCO F2 Pro ?

Le POCO F2 Pro est officiel

L’on pensait alors que l’entreprise serait prompte à surfer sur ce succès et donc à lui proposer un successeur. Cela n’est pas arrivé en 2019. Cela étant dit, celles et ceux qui attendent depuis lors un successeur seront probablement ravis d’apprendre que le POCO F2 Pro, un flagship avec des spécifications d’un flagship dans une enveloppe tarifaire très contenue, est officiel. Qu’a-t-il donc à offrir au juste ? Voici ce qu’il faut savoir.

Les spécifications d’un flagship dans un tarif très contenu

On ne peut aujourd’hui pas qualifier un smartphone de flagship s’il ne dispose pas d’une puce Qualcomm Snapdragon 865. C’est le cas pour ce POCO F2 Pro. Il offre aussi un écran AMOLED Full HD+ de 6,67 pouces, avec capteur d’empreinte digitale intégré sous l’écran. À l’avant, un caméra popup et à l’arrière, un module à quatre capteurs. La 5G est de la partie et le tout est propulsé par 6 ou 8 Go de RAM. Alors certes, ce POCO F2 Pro reste légèrement en deçà de ce que proposent les flagships de cette année mais il est proposé au tarif de 540$, ou 650$ pour le modèle 8 Go. Autrement dit, si vous cherchez un flagship à un tarif abordable, le POCO F2 Pro pourrait être l’appareil parfait.