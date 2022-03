Le smartphone Oppo Find X5 Pro est officiel, avec des modules photo Hasselblad

Le Oppo Find X5 Pro est officiel, avec une optique signée Hasselblad.

La semaine dernière, nous apprenions que Oppo et Hasselblad avait signé un partenariat pour trois ans. Celles et ceux qui attendaient avec impatience de voir les premiers fruits de ce partenariat seront ravis d’apprendre que le premier appareil à en profiter est déjà officiel, il s’agit du dernier flagship du fabricant en date, à savoir le Oppo Find X5 Pro.

Le Oppo Find X5 Pro est officiel

Ce Find X5 Pro dispose de deux capteurs Sony IMX766 50 MP, l’un étant un wide-angle et l’autre un ultrawide-angle. Il y a en plus un téléobjectif de 15 MP pour accompagner les deux premiers. Le capteur wide est aussi équipé d’un système de stabilisation 5 axes pour venir atténuer les moindres vibrations ou tremblements lorsque vous avez le smartphone en mains pour prendre une photo ou une vidéo.

Le Oppo Find X5 Pro embarque par ailleurs une puce MariSilicon gravée en 6 nm qui permettra de réduire le bruit lorsque vous prenez des clichés en faible luminosité. Il y a aussi une fonctionnalité baptisée 4K Ultra Night Video et l’intelligence artificielle est sollicitée pour traiter les images.

avec une optique signée Hasselblad

En termes de performances globales, qui dit flagship dit puce de dernière génération. On retrouve ainsi une puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Il y a aussi un écran AMOLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement variable qui peut varier de 1 à 120 Hz, une définition de 3 216 x 1 440 pixels et une luminosité qui peut atteindre les 1 300 nits.

Par ailleurs, ce Find X5 Pro est certifié IP68 pour résister à l’eau et à la poussière. Sa batterie 5 000 mAh, compatible avec la technologie de recharge SuperVOOC 80 W, peut être rechargée de 0 à 50 % en seulement 12 minutes. Le Oppo Find X5 Pro sera disponible à partir du 14 mars avec le modèle 12 Go de RAM et 256 Go de stockage proposé au prix public de 1 300 €.