Le smartphone Microsoft Surface Duo est en précommande aux États-Unis

Alors que les constructeurs de smartphones semblent se tourner vers les écrans pliables, Microsoft a pris une autre direction, celles des appareils dotés de deux écrans. C'est le cas avec son Surface Duo pour lequel les précommandes sont d'ailleurs ouvertes aux États-Un

Certains fabricants de smartphones comme Samsung ou Huawei fabriquent des appareils avec écran pliable mais Microsoft a une approche différente avec son Surface Duo. L’appareil avait été annoncé l’année dernière et si vous étiez intéressé(e) par cette nouvelle solution, sachez que vous n’aurez plus longtemps à attendre.

Microsoft ouvre les précommandes de son Surface Duo aux États-Unis

En effet, la firme de Redmond vient d’annoncer que son Surface Duo sera officiellement disponible à partir du 10 septembre aux États-Unis. Celles et ceux qui sont intéressés peuvent même se rendre sur le site de Microsoft États-Unis pour précommander l’appareil dès maintenant. Le Surface Duo est proposé à 1 399$, un tarif onéreux, mais il est équipé, comme dit, de deux écrans.

Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, le Surface Duo marque le retour de Microsoft dans le monde des smartphones Android, tout du moins en ce qui concerne le hardware. L’appareil propose deux écrans 5,6 pouces placés côte-à-côte et reliés via une charnière opérable à 360° qui laisse les utilisateurs totalement libres, y compris d’avoir un écran au dessus et un au-dessous.

Un appareil à deux écrans proposé à 1 399$

Le Surface Duo peut aussi être utilisé avec les deux écrans côte-à-côte pour profiter d’une pseudo-tablette, ou d’un format livre. Microsoft ne précise pas le reste des spécifications mais il faut espérer que le géant américain a opéré certaines améliorations depuis l’annonce faite en 2019 sans quoi l’appareil pourrait sembler assez vieillissant dès sa sortie. Si vous êtes curieux(se) et aux États-Unis, direction le site de Microsoft pour précommander. En ce qui concerne la France, le pays ne fait pas encore partie des destinations annoncées. Son succès au Pays de l’Oncle Sam déterminera son arrivée dans nos contrées. À suivre !