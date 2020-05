Le smartphone LG Velvet est officiel

La filiale dédiée aux mobiles de LG est en difficulté sur un marché ultra-concurrentiel. La marque doit changer sa manière de voir les choses. Le LG Velvet est la première preuve de ce changement de stratégie. Voici ce qu'il a à offrir.

Il y a quelques semaines, LG commençait à dévoiler un nouveau smartphone, un smartphone adoptant un design en franche rupture avec les autres appareils de la marque. Le fabricant a continué de teaser ce LG Velvet semaine après semaine, dévoilant ici et là certains aspects des spécifications du smartphone. Aujourd’hui, pour celles et ceux qui seraient intéressés, LG lève officiellement le voile sur ce téléphone. Présentation.

LG officialise son LG Velvet

Tout d’abord, sachez qu’il ne s’agit pas d’un smartphone haut de gamme. Le LG Velvet se classe dans le milieu de gamme, avec sa puce Snapdragon 765, contrairement au Snapdragon 865 que l’on trouve dans les flagships comme le LG V60. Cela étant dit, l’appareil dispose d’un grand écran de 6,8 pouces et d’une batterie de 4 300 mAh. Pour le reste, on pourrait citer ses 8 Go de RAM et ses 128 Go de stockage, de quoi vous permettre de profiter de vos applications et jeux préférés sans aucun souci.

La partie photo est très intéressante. À l’arrière, on trouve un module tripe capteur avec un design qualifié de “goutte d’eau” par LG, très réussi il faut le reconnaître. Dans le détail, il s’agit d’un capteur principal de 48 MP, un ultra-wide de 8 MP et un capteur de profondeur de 5 MP. Et l’on n’oubliera pas la présence d’une prise jack 3,5 mm, pour celles et ceux qui ne jurent encore que par les casques et écouteurs filaires.

Un appareil milieu de gamme au design très réussi

Concernant le tarif de ce LG Velvet, sachez qu’il est vendu 899 800 wons en Corée du Sud, soit environ 670€. Autrement dit, un positionnement tarifaire assez élevé au regard de ses spécifications s’il devait être proposé à ce tarif dans nos contrées. Ce qui est rarement le cas. LG devrait partager les détails du lancement mondial de ce LG Velvet d’ici peu. Patience.