Le smartphone avec écran pliable Huawei P50 Pocket se dévoile

Le Huawei P50 Pocket se dévoile en images. Un nouveau smartphone avec écran pliable pour la marque chinoise.

Si les smartphones avec écran pliable se cherchent encore et n’ont de fait pas véritablement trouvé leur public, plusieurs fabricants sont déjà sur ce marché et de nombreux autres travaillent sur un ou plusieurs appareils de ce genre. Parmi ceux-ci, comment ne pas citer le chinois Huawei ? Aujourd’hui, le géant dévoile un nouveau modèle très prometteur, le Huawei P50 Pocket.

Le Huawei P50 Pocket se dévoile en images

Huawei n’est aucunement étranger en ce qui concerne les smartphones avec écran pliable. La marque a déjà commercialisé trois modèles différents ces dernières années, les Mate X, Mate Xs et Mate X2, ce dernier datant du mois de février. Ces trois smartphones sont très similaires au Samsung Galaxy Fold dans la mesure où ce sont des appareils qui se plient verticalement et qui font la taille d’une petite tablette une fois dépliés. Récemment, cependant, Huawei a commencé à dévoiler un smartphone avec écran pliable différent, plus semblable au Samsung Galaxy Flip. Aujourd’hui, un cliché résolument “mode” publié dans Harper’s Bazaar China révèle à quoi cet appareil ressemble.

Un nouveau smartphone avec écran pliable pour la marque chinoise

Le modèle, baptisé Huawei P50 Pocket, est bien mis en avant en images avec l’actrice et chanteuse chinoise Guan Xiaotong. Le smartphone semble plutôt large, si l’on se fit aux photos publiées sur Weibo, avec un écran externe circulaire qui peut afficher l’heure, les notifications et un aperçu de ce que vous capturez avec l’appareil photo si le téléphone est plié. Cet écran externe du P50 Pocket est situé juste à côté, d’ailleurs, du module photo, et selon Engadget Chinese, le lecteur d’empreinte digitale est intégré dans les tranches de l’appareil. La version présentée en photo dans le Harper’s Bazaar est dorée, avec un motif qui peut faire penser à des feuilles, mais le teaser de Huawei montre aussi une variante argentée avec un motif diamant. Autrement dit, il pourrait y avoir des choix différents, mais très “stylés”.

Huawei officialisera son P50 Pocket le 23 décembre prochain. À suivre !