Le smartphone avec écran pliable Huawei Mate X2 est officiel

Les rumeurs se faisaient de plus en plus insistantes. Cette fois, c'est la bonne, le Huawei Mate X2 est officiel. Le smartphone avec écran pliable se dévoile sous toutes ses coutures.

Après des rumeurs de plus en plus nombreuses, et pour la plupart avérées, Huawei vient tout juste d’officialiser son Huawei Mate X2, son dernier smartphone avec écran pliable à ce jour. Il s’agit aussi de son appareil le plus onéreux en date, avec un tarif public affiché à 2 784 $.

Huawei officialise son Huawei Mate X2

Le changement le plus significatif par rapport à ce que l’on peut trouver aujourd’hui sur ce marché naissant, c’est que l’écran s’ouvre à la manière d’un livre, l’écran se repliant vers l’intérieur, comme le Galaxy Fold.

Ce design façon livre a certains avantages, ce qui a motivé la décision de Huawei. Tout d’abord, c’est un design qui permet de mieux protéger l’écran de l’environnement (poussière, sable dans la poche, clefs dans un sac, etc). Ne pas exposer la surface de l’écran est capital dans la mesure où les écrans OLED pliables n’ont pas de surface très résistantes pour les protéger bien que certains OEM affirment dispose de tels produits.

Un smartphone avec écran pliable différent des modèles existants

Deuxièmement, ce design en livre permet à l’écran une fois déplié d’être très plat, davantage, tout du moins, que lorsque l’écran s’ouvre vers l’extérieur. Enfin, le design de la charnière semble plus robuste dans une telle configuration et, comme vous l’avez certainement déjà remarqué, deux de ces trois raisons sont directement en lien avec la résistance de l’appareil face à un usage en conditions réelles.

Le design de Huawei offre quelques particularités très intéressantes. Par exemple, l’appareil a une forme singulière en coin, avec un côté plus épais que l’autre (4,4 contre 8,2 mm). Cela aide assurément à gagner en volume interne pour intégrer les composants, ce qui est toujours compliqué sur un smartphone avec écran pliable.

Un tel design pourrait être une solution parfaite pour permettre d’embarquer tout ce dont a besoin un smartphone (puissance de calcul, batterie de 4 500 mAh) sur un côté et les éléments moins importants (radio, antennes) sur l’autre. Le résultat est un produit pliable plus fin (14,7 mm) que le Galaxy Z Fold 2.

L’écran est aussi plus légèrement plus grand que celui du dernier modèle de smartphone pliable de Samsung, avec un écran de 6,45 pouces (1 160 x 2 700 pixels, 90 Hz) et l’écran interne de 8 pouces (2 480 x 2 200 pixels, 90 Hz). Le grand écran externe offre une expérience plus proche de celle d’un smartphone conventionnel, ce qui est très important dans de nombreux cas lorsqu’une utilisation à deux mains n’est pas possible ou pas pratique.

Celles et ceux qui peuvent comparer avec les Galaxy Fold et Galaxy 2 Fold2 originaux seront assez rapidement convaincus qu’il y a un marché pour de telles appareils et que de nombreux utilisateurs pourraient vouloir un plus grand écran. Les smartphones avec écran pliable vont commencer à entrer en concurrence avec ceux à écran enroulable, comme le smartphone de LG – bien que le projet semble avoir été mis en pause -, parmi d’autres, annoncés ou à venir, si tant est, bien sûr, que la technologie arrive entre les mains du grand public.

La plupart des gens ne sont certainement pas prêts à débourser 2 784 $ pour ne gagner qu’en surface d’écran, ce qui vient assurément réduire la cible potentielle pour un tel appareil. Il est évident que l’objectif de Huawei avec son Mate X2 est de faire démonstration de son savoir-faire technologique. Et de ce seul point de vue, c’est un vrai succès.

En tous les cas, ce Mate X2 semble être un parfait candidat de ce point de vue. Il faudra cependant évaluer l’expérience utilisateur dans son ensemble lorsque les premières unités de l’appareil arriveront.