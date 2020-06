Le Shiftcam ProGrip vous simplifie grandement la photo sur smartphone

Nos smartphones sont aujourd'hui tout à fait capables de prendre de très belles photos. Ils ont des composants très évolués. Mais il leur manque quelque chose, un boîtier et des boutons dignes de ce nom. Un accessoire tiers dédié peut tout changer.

Le problème avec la photographie via son smartphone n’est pas tant la qualité – les smartphones, a fortiori sur le haut de gamme, sont très capables – des clichés mais sur l’expérience même de la prise de photo par rapport à ce que l’on peut avoir avec un appareil photo numérique dédié. Si vous prenez beaucoup de photo avec votre téléphone, vous pourriez être intéressé(e) par le dernier-né des accessoires de Shiftcam, baptisé ProGrip.

Shiftcam ProGrip, un accessoire pour transformer votre smartphone en appareil photo numérique

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous, le Shiftcam ProGrip est un accessoire qui vient se fixer directement sur votre smartphone et qui lui confère une prise en main très similaire à celle d’un réflex numérique. Cela étant dit, s’arrêter là dans la définition serait presque insultant. En effet, le ProGrip a bien davantage à offrir. Outre le fait de permettre une prise en main meilleure et plus stable, le ProGrip est aussi équipé de boutons externes pour prendre des photos comme vous le feriez avec un appareil photo.

Et ce n’est pas tout. Il est aussi équipé d’une monture pivotante. Si vous souhaitez prendre des clichés en mode portrait, il suffit de basculer le téléphone et de réaligner l’accessoire. De plus, le portion du grip à proprement parler a été redessinée. Elle sert aussi désormais de dock pour soutenir l’ensemble lorsque vous rechargez. En parlant de recharge, le ProGrip dispose aussi d’un chargeur sans fil. Ce qui signifie qu’il est possible de recharger le téléphone tout en l’utilisant. Une très bonne idée. Et la compatibilité de ce Shiftcam ProGrip semble assez très étendue.

Un accessoire très complet à un tarif abordable

Si vous êtes intéressé(e), direction la page Kickstarter pour réserver votre exemplaire. La campagne compte à ce jour près de 2 000 contributeurs, l’objectif ayant été atteint en une petite heure. Les premières livraisons sont attendues pour la fin de l’année 2020, octobre ou novembre. Comptez 85€ (hors frais de port) – il reste quelques exemplaires à ce tarif – ou 89€. À noter, l’accessoire est aussi proposé en kit avec divers accessoires pour 107€.