Le service Microsoft xCloud n’arrivera probablement jamais sur Nintendo Switch

Le cloud gaming offre une promesse très, très alléchante. Pouvoir jouer à ses jeux vidéo préférés sur n’importe quel appareil doté d’un écran pour peu que celui-ci dispose d’une connexion suffisante à Internet. Encore faut-il que l’appareil en question soit “compatible” et/ou que l’éditeur du service de cloud gaming ou le fabricant de l’appareil concerné ne l’empêche pas. C’est ce dernier cas de figure qui arrive en ce qui concerne la Nintendo Switch et Microsoft xCloud.

Microsoft cherche à proposer son service de streaming de jeux vidéo xCloud sur un grand nombre de plates-formes, y compris iOS, ce qui est assez impressionnant quand on sait à quel point Apple se montre restrictif concernant le cloud gaming sur ses appareils. Cela a logiquement poussé à s’interroger sur la possibilité de voir un jour xCloud arriver sur des consoles de jeux concurrentes, comme la Nintendo Switch.

Et malheureusement pour les joueurs, ce ne sera pas le cas. C’est tout du moins ce qu’affirme le fondateur de Astrics Advisory Japan, David Gibson, qui tweetait récemment que Nintendo qui lui avait dit qu’il n’intègrerait pas de services de streaming de jeux tiers sur la Switch. Il est toujours possible que, à moyen ou à long terme, Microsoft et Nintendo finissent par trouver un terrain d’entente, mais pour le moment, mieux vaut ne pas y compter.

Nintendo n’est pourtant pas étranger à ces services de streaming de jeux vidéo. Il y a quelques années, lorsque Capcom avait annoncé la sortie de Resident Evil 7 sur Switch, le studio annonçait dans le même temps que le jeu ne serait disponible qu’en streaming sur les consoles via les serveurs de Capcom. Cela signifie que Nintendo n’est pas fermé à l’idée d’un service de streaming de jeux vidéo, mais refuse simplement le service d’un concurrent direct.

Techniquement, il serait tout à fait possible de contourner cette restriction en installant Android sur la console. Cela permettrait alors d’utiliser Microsoft xCloud mais une telle opération n’est pas franchement un bon plan, Nintendo ayant une politique très sévère sur le sujet.

Would make a lot of sense @MatPiscatella , but I have had @Nintendo tell me directly they would not put other streaming services on the Switch. Lost opportunity…… https://t.co/Qbs97Z2Ugn

— David Gibson (@gibbogame) April 21, 2021