Le service Google Stadia est vendu sous le nom “Google Stream” à certaines entreprises

Google n’est pas vraiment connue dans l’industrie du jeu vidéo. Il était donc très intéressant de voir les premiers pas du géant américain sur ce marché très concurrentiel avec Google Stadia, un service de streaming de jeux vidéo qui permet aux joueurs d’acheter des jeux et d’en profiter en streaming sur n’importe lequel de leurs appareils, ou presque, où qu’ils soient, quand ils le souhaitent.

Cela étant dit, il est possible que Stadia n’ait été pensé et conçu que dans l’idée de servir de démonstration de la technologie de Google, avec comme objectif final de servir d’infrastructure fiable à d’autres entreprises. Selon un rapport de Business Insider, la firme de Mountain View aurait commencé à vendre sa technologie de streaming Stadia à d’autres entreprises comme Bungie et Peloton sous le nom non pas de Stadia mais de Google Stream.

Gardez bien à l’esprit que Google n’a aucune intention de se débarrasser de Stadia. En 2021, le géant américain avait confirmé qu’il allait vendre sa technologie Stadia en tant que service à d’autres sociétés. Autrement dit, les entreprises qui souhaitent offrir du streaming de jeux vidéo pourront “simplement” payer Google pour utiliser son infrastructure, ses technologies et services plutôt que de bâtir les leurs.

Tout ceci serait très similaire à la manière dont Google Workspace permet aux entreprises d’acheter leurs propres domaines tout en utilisant l’interface Gmail. La firme américaine Peloton utiliserait Google Stream pour aider à diffuser des jeux sur ses vélos d’appartement, mais la situation est moins évidente avec Bungie. Le rapport affirme que Google était en discussion avec Bungie l’année dernière, mais maintenant que Sony a racheté le studio, ou tout du moins en a l’intention, nul ne sait comment cela pourrait évoluer.